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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Акции протеста, Спецслужбы, Дети, Общество, Россия, Политика | Персоны: Мария Баронова

новость В нападении на омоновца в Москве подозревается несовершеннолетний

13.06.2017
Омоновец в противогазе на Пушкинской, 12.06.2017. Фото: @Kirilenko_a
Омоновец в противогазе на Пушкинской, 12.06.2017. Фото: @Kirilenko_a
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В нападении с газовым баллончиком на омоновца во время антикоррупционной акции в Москве подозревается несовершеннолетний. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на функционерку "Открытой России" Марию Баронову.

Речь идет о 17-летнем Михаиле Галяшкине. Как рассказала Баронова, сейчас он находится в СКР. От дачи показаний Галяшкин отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

Накануне сообщалось, что на допросы по делу из ОП "Люблино" в СКР вывезли двух других задержанных на акции - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако подозреваемыми они не стали - обоих возвратили в полицию.

Шапошников во вторник доставлен в Тверской райсуд Москвы. Ему грозит арест до 15 суток по административному делу. Давыдова освободили из отдела еще накануне.

ОВД-Инфо в понедельник упоминало Галяшкина в числе демонстрантов, находящихся в ОП "Текстильщики".

Поиск в Google дает одну ссылку на ВК-страницу москвича с именем Михаил Галяшкин. Однако при переходе по ссылке отображается уведомление о том, что страница удалена.

Во вторник утром СКР подтвердил возбуждение дела о нападении на омоновца. Дело квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет управление центрального главка ведомства по расследованию особо важных дел.

Согласно фабуле дела, подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз; как утверждается, ему потребовалась медицинская помощь.

Позже во вторник появилась информация еще об одном деле - о подрыве взрывпакета на Тверской 12 июня. Заявлялось, что 29-летний уроженец Дагестана бросил взрывпакет в толпу во время "праздничных мероприятий". О пострадавших не сообщалось.

Дело, как утверждалось, открыли по статье 213 УК (хулиганство). Согласно УПК дела о хулиганстве подследственны полиции. Сообщалось также, подозреваемого освободили под подписку о невыезде, несмотря на отсутствие регистрации в Москве.

Имеет ли инцидент какое-либо отношение к несогласованной антикоррупционной акции, неизвестно.

Между тем в Петербурге также возбуждено дело о нападении на полицейского во время антикоррупционной акции на Марсовом поле. В отличие от московского, петербургское дело расследуется по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), санкция которой составляет до 10 лет колонии.

Как утверждается, около 14 часов понедельника на Марсовом поле неизвестный мужчина ударил силовика кулаком в лицо. По некоторым данным, нападавший выбил силовику зуб. По какой причине удар кулаком расценен как "насилие, опасное для жизни или здоровья", ведомство не поясняет.

Не исключено, что в Петербурге возбудят и второе дело - по факту нападения на омоновца. Во время разгона акции один из демонстрантов ударил силовика кулаком в спину.

После предыдущей антикоррупционной акции, прошедшей 26 марта, в Москве, Волгограде и Петрозаводске также были возбуждены уголовные дела. По московскому "делу 26 марта" арестованы семь человек; двое уже осуждены к реальным срокам. Фигурант волгоградского дела получил условный срок; с подозреваемого по петрозаводскому взята подписка о невыезде.

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13.06.2017
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Когда разгуляется

12.06.2017

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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