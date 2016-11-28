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Судья Мосгорсуда Лариса Полякова признала законным домашний арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, Об этом сообщает Интерфакс.

"Постановление Басманного районного суда об избрании в отношении обвиняемого Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста до 15 января 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов Гриднева и Каштановой - без удовлетворения",- говорится в постановлении судьи.

Заседание проходило в отсутствие Улюкаева. Защита просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Кроме того, адвокаты просили, если суд сочтет невозможным отменить домашний арест, разрешить экс-министру двухчасовые прогулки два раза в день по состоянию здоровья. Защита напомнила, что у Улюкаева имеются на иждивении малолетние дети и пожилые родители. Они живут отдельно, поэтому требуют посещения.

Адвокат Тимофей Гриднев заявил в суде, что 14 ноября Улюкаев был задержан на выезде из офиса "Роснефти" незаконно. "При выезде из офиса "Роснефти" машина была блокирована сотрудниками ФСБ. Потом он находился под контролем сотрудников, ему было запрещено пользоваться средствами связи. Фактически Улюкаев был задержан, что подразумевает его доставку в органы дознания или следствия, однако сотрудники ФСБ проигнорировали правила", - сказал адвокат. Он подчеркнул, что Улюкаев в этот момент не был ни подозреваемым, ни обвиняемым, не имел никакого процессуального статуса.

Улюкаев находился под контролем сотрудников ФСБ до 23:30, все это время ему запрещали куда-либо выходить или пользоваться мобильным телефоном, напомнил Гриднев. Следователь Роман Нестеров в ответ заявил, что права бывшего министра нарушены не были, а адвокатов тот вызвал только после задержания и допроса.

Гриднев также заявил, что Улюкаев желает публично выразить свою позицию по предъявленным ему обвинениям. "Наш подзащитный считает необходимым донести до общественности свою точку зрения. В связи с чем мы просим разрешить Улюкаеву общение с представителями средств массовой информации", - сказал адвокат. В том случае, если суд сочтет, что это может помешать производству по делу, защита просит разрешить ему одно телефонное интервью с одним из СМИ.

Все ходатайства защиты судья Полякова отклонила.

В ночь на 15 ноября стало известно, что Улюкаев задержан ФСБ. Днем Улюкаеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки либо без такового. Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

Между тем СМИ передавали, что дело Улюкаева инициировал глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов, до недавнего времени являвшийся первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Утверждалось, что Феоктистов лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Владимир Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

СМИ сообщали, что в оперативной разработке ФСБ помимо Улюкаева находился еще ряд чиновников, в частности вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник Путина Андрей Белоусов. Все они, как и Улюкаев, в той или иной мере выступали против участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти".

Сам Улюкаев не признает вину. Как сообщают его адвокаты, возбуждение дела он расценивает как провокацию. Чиновник отказывается давать показания до тех пор, пока не будут конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".