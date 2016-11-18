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На посту главы Минэкономразвития Адлексей Улюкаев препятствовал передаче компании "Чеченнефтехимпром" в собственность Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"На письмах есть резолюции президента России Владимира Путина, есть положительные заключения, протокольные поручения. Но министр экономического развития Алексей Улюкаев, теперь уже бывший, тормозил решение без какого-либо обоснования. Теперь стало видно, что мы не совсем понимали, как нужно действовать для получения подписи господина Улюкаева", - написал Кадыров на своей странице в Инстаграме.

В декабре 2015 года президент поддержал просьбу Кадырова о передаче в собственность республике "Чеченнефтехимпрома". В апреле глава Чечни обратился к Путину с просьбой о помощи в решении нескольких важных для региона вопросов. В частности, речь шла о передаче республике от Росимущества 100 процентов акций нефтяной компании.

"Чеченнефтехимпрому" принадлежит около тысячи нефтяных скважин, два НПЗ, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, четыре нефтебазы, более 500 километров трубопроводов. Как говорилось в письме Кадырова, Белый дом, несмотря на поручение президента от 10 декабря 2015 года, до сих пор не принял решения о передаче акций предприятия республике.

В ночь на 15 ноября стало известно, что Улюкаев задержан ФСБ. Днем во вторник министру предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки либо без такового. Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

Между тем СМИ передавали, что дело Улюкаева инициировал глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов, до недавнего времени являвшийся первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Утверждалось, что Феоктистов лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

Сам Улюкаев не признает вину. Как сообщают его адвокаты, возбуждение дела он расценивает как провокацию. Чиновник отказывается давать показания до тех пор, пока не будут конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

Во вторник вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".