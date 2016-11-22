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К находящемуся под домашним арестом экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеу вызывали скорую помощь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Алексею Улюкаеву стало плохо - подскочило давление. В связи с этим ему на дом была вызвана бригада врачей. Они оказали ему всю необходимую помощь", - рассказала Меркачева. По ее словам, госпитализация экс-министру не понадобилась.

В ночь на 15 ноября стало известно, что Улюкаев задержан ФСБ. Днем Улюкаеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки либо без такового. Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

Между тем СМИ передавали, что дело Улюкаева инициировал глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов, до недавнего времени являвшийся первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Утверждалось, что Феоктистов лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Владимир Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

СМИ сообщали, что в оперативной разработке ФСБ помимо Улюкаева находился еще ряд чиновников, в частности вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник Путина Андрей Белоусов. Все они, как и Улюкаев, в той или иной мере выступали против участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти".

Сам Улюкаев не признает вину. Как сообщают его адвокаты, возбуждение дела он расценивает как провокацию. Чиновник отказывается давать показания до тех пор, пока не будут конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

В понедельник Путин заявил на пресс-конференции в Лиме, что арест Улюкаева только укрепит деловой климат в России. "Сам факт того, что это состоялось, - это очень печальный факт. Но я бы хотел сказать только, что мы и дальше будем нетерпимо относиться к любым проявлениям подобного рода, - сказал Путин. - На мой взгляд, я в этом глубоко убежден, такие действия правоохранительных органов не только не наносят ущерба деловому климату, а наоборот, только укрепляют деловой климат в России. Все должны знать, и наши партнеры, и внутри страны, мы все сами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения кого бы то ни было закон будет применяться одинаково ко всем".

Президент при этом подчеркнул, что обвинения в адрес министра никак не отразилось на его отношении к правительству в целом. Кроме того, Путин вновь заверил, что дело Улюкаева никак не скажется на сделке по покупке "Роснефтью" "Башнефти".