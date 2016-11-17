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Судья Ленинского районного суда Саратова Ольга Плетнева приговорила к четырем годам колонии общего режима бывшего начальника ИК-10 в городе Энгельсе Вадима Долгова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий за избиение заключенного, сообщают "Свободные новости" сообщила помощник председателя по связям со СМИ Наталья Сумина.

Бывшие подчиненные Долгова Александр Бережнов и Виталий Волдырев приговорены к четырем и трем с половиной годам колонии соответственно. В качестве дополнительного наказания всем троим суд запретил занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти.

Государственное обвинение запросило для бывшего начальника колонии наказание в виде восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, 21 ноября 2009 года Долгов, являясь на тот момент заместителем начальника одного из исправительных учреждений города Саратова, находясь в помещении колонии, явно превышая пределы своих должностных полномочий, дал указание подчиненным сотрудникам Бережнову, Волдыреву и еще одному неустановленному работнику о незаконном применении насилия к 32-летнему осужденному, прибывшему в колонию для отбывания наказания. В связи с этим последние, действуя совместно, нанесли удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшему", - говорится в сообщении пресс-службы СКР. Дело в отношении неустановленного тюремщика, участвовавшего в избиении, выделено в отдельное производство.

Избитого в колонии осужденного зовут Виктор Панов. Он глухонемой. В 2014 году жалобу Панова на пытки в колонии коммуницировал Европейский суд по правам человека. По информации правозащитников, Панов

Согласно жалобе Панова, его этапировали в ИК-10 20 ноября 2009 года. В тот же день в карантинном помещении его избили и пытались изнасиловать другие заключенные в присутствии сотрудников колонии. На следующий его избили уже сотрудники учреждения. Врач колонии в достаточном объеме повреждения не зафиксировал. В 2010 году Панова перевели в другую колонию.