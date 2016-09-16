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Судья Кировского райсуда Саратова Михаила Новиков признал заключенного Сергея Хмелева виновным в ложном доносе на сотрудников ИК-17 города Пугачева и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы, сообщила "Граням" правозащитница Елена Санникова. Таким образом, общее наказание для осужденного путем частичного сложения сроков увеличилось на год.

Повторный процесс по делу Хмелева начался 15 марта и проходил с многочисленными нарушениями. Все ходатайства защиты об отводе прокурора Алексея Трофимова были отклонены. Как отмечал подсудимый, прокурор находится в приятельских отношениях с сотрудниками колонии. "Это одна большая дружная семья. Он фактически является адвокатом потерпевших", - заявлял в суде Хмелев. Кроме того, Трофимов был обвинителем на первом процессе, решение которого отменено, и потому не может быть объективен на втором.

На заключенных-свидетелей защиты оказывалось давление. Адвокаты были вынуждены отказаться от их опроса. Проводивший медицинскую экспертизу Хмелева врач Александр Журавлев никаких обследований заключенному не назначал. Он просто переписал имевшиеся в деле медицинские документы, о чем признался в суде.

При этом независимый эксперт кандидат медицинских наук Тагир Бараев проанализировал данные медицинских карт Хмелева и пришел к выводам, подтверждающим, что заключенный был жестоко избит.

В феврале 2015 года Хмелев сообщил об избиении его тремя сотрудниками ИК-17. После инцидента Хмелева госпитализировали и прооперировали. Осужденному диагностировали перелом носа, трех ребер со смещением и повреждением левого легкого и разрыв кишечника. Когда заключенного этапировали из тюремной больницы в колонию, он под давлением отказался от своего заявления. СКР отказал в возбуждении дела в отношении сотрудников ФСИН о превышении полномочий и возбудил в отношении Хмелева дело по статье 306 УК (заведомо ложный донос).

Дело Хмелева рассматривала судья Кировского районного суда Саратова Дарья Богданова. 15 октября в суде давали показания заключенные, назначенные администрацией свидетелями обвинения. Однако один из них, Вячеслав Ефимов, рассказал, что в колонии творится произвол и часты случаи жестоких избиений. "Хоть убьют, но врать я не буду, буду говорить правду", - сказал Ефимов.

На заседании 21 октября судье Богдановой было подано заявление, в котором Ефимов попросил суд принять меры для его защиты как свидетеля и исключить его этапирование обратно в ИК-17. Однако судья отказала заключенному в защите. Все дальнейшие ходатайства Хмелева и его защиты были судом отклонены.

5 ноября судья признала Хмелева виновным и увеличила срок заключенному на год ( ВИДЕО). По новому обвинению Хмелеву, которому оставалось провести в колонии четыре года, Богданова назначила наказание два с половиной года. Путем частичного сложения наказаний оставшийся срок заключенного увеличен до пяти лет. Прокурор запрашивал продление срока до шести с половиной лет.

19 февраля судья Саратовского облсуда Ирина Мыльникова удовлетворила апелляционную жалобу Хмелева. Она отменила решение судьи Богданова и направила дело на новое рассмотрение.