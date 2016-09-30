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Политзаключенного Сергея Мохнаткина вновь избили в СИЗО. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила подруга политзека Татьяна Пашкевич.

По ее словам, днем в четверг Мохнаткин прислал ей телеграмму, в которой рассказал, что в знак протеста против запрета официально разрешенных судьей телефонных звонков и невозможности таким образом переговорить с защитником Владимиром Степановым и адвокатом Кариной Москаленко, он объявляет голодовку и не выйдет из камеры.

"Я отказался выходить из камеры и на суд. Задолбали вконец этой системой. С марта месяца ежедневно и ежечасно", - говорится в телеграмме политзека.

В этот же день в городском суде Котласа состоялось очередное судебное заседание по делу Мохнаткина, обвиняемого в дезорганизации работы УФСИН по Архангельской области. На это заседание сотрудники ФСИН притащили Мохнаткина за руки и бросили в клетку, пишет Пашкевич.

"Сергей был босым, а изо рта текла кровь. И это при том, что у него до сих пор скорее всего не срослись три переломанных 4 марта позвонка, он и так испытывает сильные боли, получает обезболивающие уколы и постоянно находится в корсете", - говорится в сообщении.

При этом судья Котласского горсуда Сергей Шикин вновь отстранил общественного защитника Владимира Степанова от участия в разбирательстве, "не реагируя на неоднократные заявления Мохнаткина и даже ходатайства государственного адвоката".

Процесс по делу Мохнаткина, прерванный летом из-за госпитализации политзека, возобновился 14 сентября. Тогда Шикин отказался допустить Степанова к участию в слушаниях, сославшись на отсутствие у защитника адвокатского статуса, и навязал Мохнаткину государственного адвоката. При этом сам подсудимый не согласился с участием госадвоката и заявил, что будет добиваться его отвода.

19 сентября, когда Степанов прибыл на очередное заседание суда, Шикин отказался допустить его на разбирательство даже в качестве зрителя. Тем самым судья грубо нарушил статью 241 УПК (гласность), которая устанавливает, что рассмотрение дел в судах проводится открыто, и приводит исчерпывающий список условий, при которых этот принцип может быть не соблюден. В деле Мохнаткина таких условий нет.

Четвертое дело Мохнаткина было возбуждено 8 апреля. По части 2 статьи 321 УК (дезорганизация работы колонии с применением неопасного насилия ко фсиновцу) политзеку грозит до пяти лет заключения.

Согласно фабуле дела, 4 марта 2016 года Мохнаткин, "не желая исполнять законные требования сотрудников администрации учреждения (ИК-4 строгого режима в Котласе. - Ред.), после того как сотрудники УФСИН применили к нему меры физического принуждения, ударил одного из них в лицо, причинив физическую боль". Потерпевшим по делу проходит помощник начальника ИК-4 А. Веселов.

12 мая дело ушло в суд.

Эпизод, вменяемый Мохнаткину, датирован днем его жестокого избиения шестерыми фсиновцами в колонии. В результате этого избиения политзек получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков.

Фабрикацию четвертого дела Мохнаткина Степанов объяснял стремлением скрыть избиение политзека фсиновцами.

В 2014 году Мохнаткин был осужден по второму делу к четырем с половиной годам строгого режима. В июне нынешнего года стало известно, что с учетом приговора по третьем делу срок политзеку увеличили на 11 месяцев.