О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror709.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.255040.html
Также: Политзеки, Право, Регионы, Тюрьма, Пытки, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Сергей Мохнаткин

новость Политзаключенного Мохнаткина вновь избили в СИЗО

30.09.2016
Сергей Мохнаткин в суде, 27.05.2014. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
Сергей Мохнаткин в суде, 27.05.2014. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
Реклама

Политзаключенного Сергея Мохнаткина вновь избили в СИЗО. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила подруга политзека Татьяна Пашкевич.

По ее словам, днем в четверг Мохнаткин прислал ей телеграмму, в которой рассказал, что в знак протеста против запрета официально разрешенных судьей телефонных звонков и невозможности таким образом переговорить с защитником Владимиром Степановым и адвокатом Кариной Москаленко, он объявляет голодовку и не выйдет из камеры.

"Я отказался выходить из камеры и на суд. Задолбали вконец этой системой. С марта месяца ежедневно и ежечасно", - говорится в телеграмме политзека.

В этот же день в городском суде Котласа состоялось очередное судебное заседание по делу Мохнаткина, обвиняемого в дезорганизации работы УФСИН по Архангельской области. На это заседание сотрудники ФСИН притащили Мохнаткина за руки и бросили в клетку, пишет Пашкевич.

"Сергей был босым, а изо рта текла кровь. И это при том, что у него до сих пор скорее всего не срослись три переломанных 4 марта позвонка, он и так испытывает сильные боли, получает обезболивающие уколы и постоянно находится в корсете", - говорится в сообщении.

При этом судья Котласского горсуда Сергей Шикин вновь отстранил общественного защитника Владимира Степанова от участия в разбирательстве, "не реагируя на неоднократные заявления Мохнаткина и даже ходатайства государственного адвоката".

Процесс по делу Мохнаткина, прерванный летом из-за госпитализации политзека, возобновился 14 сентября. Тогда Шикин отказался допустить Степанова к участию в слушаниях, сославшись на отсутствие у защитника адвокатского статуса, и навязал Мохнаткину государственного адвоката. При этом сам подсудимый не согласился с участием госадвоката и заявил, что будет добиваться его отвода.

19 сентября, когда Степанов прибыл на очередное заседание суда, Шикин отказался допустить его на разбирательство даже в качестве зрителя. Тем самым судья грубо нарушил статью 241 УПК (гласность), которая устанавливает, что рассмотрение дел в судах проводится открыто, и приводит исчерпывающий список условий, при которых этот принцип может быть не соблюден. В деле Мохнаткина таких условий нет.

Четвертое дело Мохнаткина было возбуждено 8 апреля. По части 2 статьи 321 УК (дезорганизация работы колонии с применением неопасного насилия ко фсиновцу) политзеку грозит до пяти лет заключения.

Согласно фабуле дела, 4 марта 2016 года Мохнаткин, "не желая исполнять законные требования сотрудников администрации учреждения (ИК-4 строгого режима в Котласе. - Ред.), после того как сотрудники УФСИН применили к нему меры физического принуждения, ударил одного из них в лицо, причинив физическую боль". Потерпевшим по делу проходит помощник начальника ИК-4 А. Веселов.

12 мая дело ушло в суд.

Эпизод, вменяемый Мохнаткину, датирован днем его жестокого избиения шестерыми фсиновцами в колонии. В результате этого избиения политзек получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков.

Фабрикацию четвертого дела Мохнаткина Степанов объяснял стремлением скрыть избиение политзека фсиновцами.

В 2014 году Мохнаткин был осужден по второму делу к четырем с половиной годам строгого режима. В июне нынешнего года стало известно, что с учетом приговора по третьем делу срок политзеку увеличили на 11 месяцев.

Оставить комментарий Обсудить
30.09.2016

новость Новости по теме
20.09.2016 Защитника Мохнаткина не допускают на слушания в Котласском горсуде →
27.08.2016 Суд отклонил иск котласской колонии к политзеку Мохнаткину →
03.08.2016 Мохнаткина обвинили в поломке рации фсиновцев в Котласе →
09.07.2016 Суд удовлетворил жалобу Мохнаткина на отказ в возбуждении дела о его избиении →
07.07.2016 УФСИН: Мохнаткин доставлен в областную больницу на плановое обследование →
20.06.2016 Мохнаткин перешел на сухую голодовку →
17.06.2016 Политзаключенный Мохнаткин объявил голодовку →
04.06.2016 Пашкевич: Политзеку Мохнаткину добавили к сроку 11 месяцев →
12.05.2016 Четвертое дело Мохнаткина ушло в суд →
21.04.2016 Против Мохнаткина возбуждено дело о дезорганизации работы колонии →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
26649
Play own
День Олега
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Олигархи и фанатики
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Переговоры по Сирии провалились
Джош Эрнест. Фото: whitehouse.gov
новость Песков о докладе по MH17
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
статья Антон Цветков струсил
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья В Крыму пропадают люди: ВИДЕО
статья Россия сильна правдой
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бабий Яр: 75 лет трагедии
Бабий Яр. 29.09.2016. Кадр Грани-ТВ
новость Иск "Роснефти" к РБК
Логотип РБК
новость Погромщики в Сахарнице: ВИДЕО
Погромщики в Сахаровском центре. Слева - депутат Дмитрий Захаров. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Boeing был сбит с территории ДНР
Презентация доклада о гибели Boeing-777. Фото: @EliotHiggins
в блоге Мизулина и насилие
383
новость Угрозы из-за фильма о Стёрджесе
Фрагмент работы Джока Стерджеса. С сайта photographer.ru
новость Арест британского боевика
Бенджамин Стимсон. Фото с личной ВК-страницы
новость Запрет Меджлиса подтвержден
Национальный флаг крымских татар
новость Белоруссия реэкспортирует продукты
Яблоки. Фото с сайта kachestvo.ru
новость В России долгожителям не место
Больница в Нижнем Новгороде. Кадр "Вестей"
новость Госдеп предупредил о терактах
Джон Кирби. Фото: usembassy.gov
новость Вашингтон: бомбить ли Асада
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
новость Курносенко отделался взысканием
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
новость Обыски по делу о разврате
Борис Меерсон. Источник: medialeaks.ru