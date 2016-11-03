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Калининский районный суд Новосибирска взыскал с казны России 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу бывшего заключенного, которого в 2014 году жестоко избили сотрудники колонии №8 ГУ ФСИН по Новосибирской области. Об этом "Граням" сообщила адвокат Юлия Казанцева, представляющая интересы пострадавшего.

Прокурор считал достаточной компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Однако судья удовлетворила иск в сумме 200 тысяч в полном объеме. Суд установил, что 10 апреля 2014 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-8 Александр Кириллов и дежурный помощник начальника этой же колонии Андрей Попов в дежурной части учреждения избили руками и резиновыми палками осужденного.

"Истец упал на пол и, боясь за свою жизнь и здоровье, начал закрывать голову, перекатываться с бока на бок, пытаясь избежать ударов резиновой палки по телу, - говорилось в исковом заявлении. - Временами он терял сознание, темнело в глазах, боль была невыносима. В надежде на то, что кто-нибудь придет на помощь и остановит это зверское избиение, звал на помощь. Однако никто не попытался остановить происходящее".

После избиения осужденный был помещен в штрафной изолятор, где без оказания медицинской помощи провел пять суток. В иске адвокат подчеркнул, что на протяжении всего срока отбывания наказания осужденный не имел взысканий.

20 февраля 2015 года Калининский районный суд Новосибирска признал Попова и Кириллова виновными по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств) и приговорил их к реальным срокам с лишением права занимать должности на госслужбе. 16 мая этого года приговор вступил в законную силу.