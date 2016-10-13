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Минфин заложил в проект бюджета на 2017 год 600 миллионов рублей на выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ. Об этом сообщает Право.Ру со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале проектов правовых актов. Соответствующая статья расходов включена в подраздел "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы".

В конце сентября СМИ сообщали со ссылкой на адвокатов, что у России не хватает средств для выплаты компенсаций гражданам, выигравшим разбирательства в Страсбургском суде. Деньги не перечислялись с начала лета. Ранее, отмечали адвокаты, подобных прецедентов не возникало. Минюст, в свою очередь, обещал, что ситуацию удастся разрешить благодаря помощи Минфина.

Самой крупной суммой, присужденной ЕСПЧ по жалобе против России, стала компенсация бывшим акционеров ЮКОСа - 31 июля 2014 года Страсбургский суд обязал Москву выплатить им 1,86 миллиарда евро. От выплаты этих денег Россия всячески уклоняется. В среду Минюст обратился в Конституционный суд с запросом, в котором указывал на невозможность исполнить решение, поскольку оно основывается "на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации".

15 декабря 2015 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий КС признавать неисполнимыми решения международных судов, в том числе ЕСПЧ, в случае противоречия этих решений российской Конституции. Полтора месяца спустя, в начале февраля 2016-го, стало известно о первом запросе Минюста на неисполнение постановления Страсбургского суда. Речь шла о решении 2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России", в котором указывалось, что абсолютный запрет заключенным голосовать на выборах, действующий в России, противоречит Европейской конвенции.