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Краснокаменский городской суд признал 8 сотрудников ИК-10 УФСИН по Забайкальскому краю виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Об этом "Граням" сообщил адвокат Руслан Самедов, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Всем им назначен условный срок наказания: Александру Зинченко - 4,5 года, Алексею Малкину, Роману Ушакову, Виталию Гаркуше, Руслану Конкулову, Александру Карпенко, Игорю Козулину и Андрею Литвинцеву - по 4 года.

Кроме того, они лишены права работать в уголовно-исполнительной системе в течение двух лет.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 апреля 2011 года в исправительной колонии № 10 группа осужденных, несогласных с установленным администрацией режимом, устроила бунт. Начался пожар, сгорели почти все жилые корпуса, хозяйственные и административные здания.

После пожара сотрудники ИК-10 жестоко избили на плацу всех осужденных. В дальнейшем часть зэков была переведена в другие колонии Забайкалья и соседних регионов. В мае 2011-го осужденные, этапированные в ИК-4 Бурятии, вскрыли себе вены на руках. Как утверждало региональное УФСИН, раны оказались неопасными.

В октябре 2015 года Краснокаменский горсуд Забайкальского края вынес приговор 28 участникам волнений. Все фигуранты дела были сочтены виновными по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Путем частичного сложения новых приговоров с прежними они получили сроки от трех с половиной до девяти лет общего или строгого режима.

Процесс занял больше двух лет. При этом обвинительное заключение в июне 2013 года было утверждено в отношении 31 фигуранта. По каким причинам оказалось прекращено преследование трех обвиняемых по делу, ведомство не уточнило.