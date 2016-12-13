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новость Не в свои сани не садись

Решение о проведении чемпионата мира по бобслею в Сочи отменено
13.12.2016
Эмблема IBSF
Эмблема IBSF
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила решение о проведении чемпионата мира 2017 года по этим видам спорта в Сочи. Соответствующее сообщение помещено на сайте федерации.

"В это трудное время благоразумным было бы не устраивать такие соревнования в России", - заявляет IBSF. Свое решение она обосновывает двумя доводами.

Во-первых, говорится в заявлении, надо дать возможность спортсменам и тренерам изо всех стран сосредоточиться на спорте, а не на спорах и обвинениях - не важно, справедливых или нет. Во-вторых, в нынешней обстановке "почти невозможно по достоинству оценить усилия оргкомитета (в том числе Федерации бобслея России. - Ред.), предпринятые для подготовки соревнований, так же как и качество трассы "Санки" как одной из лучших в мире".

Новое место проведения состязаний будет выбрано в ближайшие дни, заверяет IBSF.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал решение "чрезвычайно политизированным", добавив, что оно "исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования".

Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в сочинском микрорайоне Красная Поляна с 13 до 26 февраля 2017 года. Между тем, отмечает AP, ранее ряд ведущих мастеров санного спорта призывали IBSF перенести соревнования в другую страну. 11 декабря сборная Латвии по скелетону заявила о намерении бойкотировать чемпионат, если он будет проводиться в России. В сборных Австрии и Южной Кореи заметили, что тоже не исключают такого решения.

9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для Всемирного антидопингового агентства (WADA). Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта. По информации "Медузы", в их числе были чемпионы сочинской Олимпиады-2014 бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода.

Комментарии 14 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
13.12.2016

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