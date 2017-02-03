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Условием снятия санкций с России является возвращение Крыма в состав Украины. Как передает CNN, об этом заявила новый постпред США при ООН Никки Хейли. "Крым - это часть Украины. Введенные нами санкции, связанные с Крымом, будут действовать, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", - заявила она.

Также Хейли осудила Москву за ситуацию в Донбассе. "Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России", - цитирует Хейли Reuters.

При этом, как передает ТАСС, постпред России при ООН Виталий Чуркин оценил речь Хейли как "достаточно дружелюбную". "Я заметил довольно ощутимую смену тона", - сказал Чуркин. В то же время дипломат подчеркнул, что не хочет "придавать этому слишком много значения, так как это только начало пути". "Надеюсь, этот путь приведет к чему-то более конструктивному, чем то, что было до сих пор", - добавил он.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе спровоцировано украинской стороной и происходит именно сейчас, потому что Киеву нужно "вышибать" деньги из-за рубежа.

"Что касается сегодняшнего обострения, то позиция наша известна: его спровоцировали с украинской стороны. В пятницу на прошлой неделе начались, по сути, боевые действия. В воскресенье украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и проникли на территорию, контролируемую ополчением, на 200 метров. В воскресенье они были оттуда выбиты", - сказал Путин на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отвечая на вопрос о причинах последнего обострения, российский лидер отметил, что их несколько. "Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", - заявил Путин.

По его словам, нынешняя украинская власть не готова к реализации минских соглашений и ищет повод отказаться от них любым способом. "И этому тоже способствовало бы развитие конфликта", - отметил президент.

В четверг в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в результате боевых действий в районе Авдеевки более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, в результате боев в районе Авдеевки были закрыты шесть школ и четыре детских сада. За последнее время из Авдеевки были эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей.

Массированные обстрелы Авдеевки с использованием тяжелой артиллерии, систем "Град" и танков начались 29 января. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.