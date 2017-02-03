О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.258534.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.258534.html
Также: Россия, Украина, США, Мир, Война, Российско-американские отношения, Политика, Европа | Персоны: Владимир Путин, Виталий Чуркин

новость Этот тон у нас песней зовется

Новый постпред США при ООН назвала условие снятия санкций с России
03.02.2017
Никки Хейли. Фото: christianitytoday.com
Никки Хейли. Фото: christianitytoday.com
Реклама

Условием снятия санкций с России является возвращение Крыма в состав Украины. Как передает CNN, об этом заявила новый постпред США при ООН Никки Хейли. "Крым - это часть Украины. Введенные нами санкции, связанные с Крымом, будут действовать, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", - заявила она.

Также Хейли осудила Москву за ситуацию в Донбассе. "Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России", - цитирует Хейли Reuters.

При этом, как передает ТАСС, постпред России при ООН Виталий Чуркин оценил речь Хейли как "достаточно дружелюбную". "Я заметил довольно ощутимую смену тона", - сказал Чуркин. В то же время дипломат подчеркнул, что не хочет "придавать этому слишком много значения, так как это только начало пути". "Надеюсь, этот путь приведет к чему-то более конструктивному, чем то, что было до сих пор", - добавил он.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе спровоцировано украинской стороной и происходит именно сейчас, потому что Киеву нужно "вышибать" деньги из-за рубежа.

"Что касается сегодняшнего обострения, то позиция наша известна: его спровоцировали с украинской стороны. В пятницу на прошлой неделе начались, по сути, боевые действия. В воскресенье украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и проникли на территорию, контролируемую ополчением, на 200 метров. В воскресенье они были оттуда выбиты", - сказал Путин на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отвечая на вопрос о причинах последнего обострения, российский лидер отметил, что их несколько. "Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", - заявил Путин.

По его словам, нынешняя украинская власть не готова к реализации минских соглашений и ищет повод отказаться от них любым способом. "И этому тоже способствовало бы развитие конфликта", - отметил президент.

В четверг в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в результате боевых действий в районе Авдеевки более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, в результате боев в районе Авдеевки были закрыты шесть школ и четыре детских сада. За последнее время из Авдеевки были эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей.

Массированные обстрелы Авдеевки с использованием тяжелой артиллерии, систем "Град" и танков начались 29 января. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
03.02.2017
статья Статьи по теме
Авдеевка. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin

Авдеевку продолжают обстреливать из "Градов"

31.01.2017

Не прекращаются обстрелы украинской Авдеевки. По данным Киева, пророссийские боевики за сутки 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Обстрел ведется из установок "Град" и крупнокалиберной артиллерии. "Серьезную озабоченность" опасным обострением ситуации на востоке Украины выразил Совбез ООН. Госдепартамент США призвал немедленно прекратить огонь и обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в регион. ХРОНИКА.
Зайцево. Кадр Грани-ТВ

Кто крайний

19.02.2016

Пока в мире идет большой торг вокруг антироссийских санкций, в Донбассе продолжается война. Наш корреспондент побывал в поселке Зайцево в пригороде Горловки. Его жители оказались в "серой зоне" между Вооруженными силами Украины и боевиками ДНР. Крайняя улица позиций ВСУ - улица Маресьева. За огородами начинаются позиции ДНР. Видеорепортаж.

новость Новости по теме
02.02.2017 РБК: Россия фактически признала паспорта ЛНР иДНР →
02.02.2017 ЮНИСЕФ: В результате боев в районе Авдеевки без света и воды остались более 17 тысяч человек →
31.01.2017 В украинской Авдеевке объявлено чрезвычайное положение →
21.10.2016 Матвиенко: Предпосылок для вооружения миссии ОБСЕ в Донбассе нет →
29.03.2016 Украинский суд впервые назвал причиной гибели военного российскую агрессию →
28.09.2015 Росийская делегация в ООН покинула зал во время речи Порошенко →
25.07.2015 Голосование в СБ ООН о создании трибунала по гибели Boeing-777 назначено на 29 июля →
05.06.2015 Пауэр: В нападении на Марьинку участвовали ВС РФ →
03.05.2015 Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении перемирия →
21.04.2015 ООН: Число беженцев из Украины превышает 800 тысяч человек →
12.04.2015 ОБСЕ зафиксировала нарушение перемирия к востоку от Мариуполя →
27.03.2015 ОБСЕ: В селе Широкино под Мариуполем ситуация катастрофическая →
22.03.2015 ОБСЕ: На востоке Украины зафиксированы артиллерийские обстрелы →
17.03.2015 Шкиряк: Кремль готовит масштабное наступление в Донбассе →
Фото и Видео
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Учитель жалуется на Поклонскую
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
в блоге Тест на патриотизм
383
новость Кара-Мурза в реанимации
Владимир Кара-Мурза на Пушкинской площади, 05.03.2012. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
в блоге Галльский смысл Маркова
383
статья Сами вы расисты
РЕКЛАМА
Loading...
статья Прифронтовой "Кировлес"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья ЧК, евреи и антисемиты
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
новость ЕСПЧ вступился за Навального
Задержание Алексея Навального у Мосгоризбиркома. Фото Д.Зыкова/Грани.Ру
новость Границу с Белоруссией укрепляют
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.
новость Шойгу ополчился на хакеров
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость ЕСПЧ и пытки кипятком
Следы пыток на теле Татархана Картоева. Фото: pravo-ural.ru
новость Географ в плену кадыровцев
Мовсар Рашидов. Фото: greenplaneta.ru
в блоге Леонардо Слепушкин
383
новость Россия обстреляла украинский Ан-26
Пулевая пробоина в корпусе украинского Ан-26: вид изнутри самолета. Фото с ФБ-страницы Степана Полторака
новость Референдум о вступлении в НАТО
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Сечин встречался с Улюкаевым лично
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость Менты избили адвокатов
Александр Борисов. Кадр видео с youtube-канала Андрея Золотова
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
новость OFAC о разрешениях ФСБ
Эмблема OFAC
статья Трамп против мусульман
Владимир Абаринов