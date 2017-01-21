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Более ста тысяч человек, как женщины, так и мужчины, участвуют в "Марше женщин на Вашингтон", сообщает CNN. Демонстрация проходит на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом новой администрации США. Участники также выступают за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.

Многие участники марша пришли в розовых шапках с кошачьими ушами, ставшими символом акции. Участники держат плакаты с требованиями защитить права женщин и различных меньшинств.

В марше принимают участие многие знаменитости. Среди них певица Кэти Перри, Шер, телезвезда сериала "Ходячие мертвецы" Данай Гурира, актрисы Падма Лакшми, Америка Феррера, Скарлетт Йохансон. На Индепенденс авеню проходит митинг. Собравшихся приветствовала мэр Вашингтона Мюриел Баузер.

После митинга запланирован марш к Белому Дому. Протесты будут продолжаться весь день.

Официальные лица Вашингтона сообщают о 1800 автобусах, зарегистрированных на парковках города в субботу. Это означает, что до ста тысяч человек прибыли для участия в протесте только на автобусах.

В субботу по всему миру запланировано почти 700 "женских маршей". Первые акции состоялись в Японии, Новой Зеландии и Австралии. В Сиднее в марше участвовали более трех тысяч человек.

В Москве несколько активистов сфотографировались на Васильевском спуске с майками в поддержку марша, сообщает журналист The Moscow Times Кэтрин Шейб. "Нет плакатов. Нет скандирования. (Поскольку Россия). Просто солидарность", - написала она.

В Лондоне в акции участвовали тысячи человек, сообщает Би-Би-Си. Они прошли от американского посольства на Гросвенор-сквер до Трафальгарской площади. Демонстрации прошли в Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Ланкастере и Ливерпуле.

Накануне, в день вступления Трампа в должность, также прошли акции протеста. В Вашингтоне за полтора часа до начала церемонии инаугурации одетые в черное противники Трампа начали громить витрины и разбивать стекла припаркованных автомобилей. Они приехали в столицу США со всей страны. Многие были вооружены дубинками и топорами. В окна сетевых кофеен, символов "алчного мира корпораций", летели стулья и булыжники. Участники протестов переворачивали урны и вединговые автоматы.

Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и перцовые баллончики. Шестеро стражей порядка получили легкие ранения. Полиция перекрыла автомобилями ведущие от мест беспорядков к Капитолию улицы и не допустила столкновений между противниками и сторонниками Трампа. Были задержаны более двухсот протестующих.

Как заявила Баузер, протестовать вышли несколько тысяч человек, но только часть из них приняли участие в беспорядках. "По всему городу мы стали свидетелями сотен протестующих, которые проявили уважение к законам, выразив свое мнение через ненасильственные акции протеста", - сказала она.

Протесты прошли также и в других странах. В Лондоне на многих мостах вывесили баннеры "Стройте мосты, а не стены". Аналогичный лозунг вывесили на сохраненном остатке Берлинской стены. Трамп во время предвыборной кампании обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы сократить поток нелегальных иммигрантов.

В день инаугурации Трампа на Западном берегу Иордана марш протеста провели палестинцы. "Если Дональд Трамп перенесет американское посольство в Иерусалим, здесь не будет мира. Если он поддержит строительство израильских поселений, никакого мира не будет", - заявил организатор акции, палестинский активист Мунхер Амирах.