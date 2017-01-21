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В день инаугурации президента США Дональда Трампа прошли акции его противников, сообщает CNN. В Вашингтоне полицейские задержали около двухсот протестующих.

За полтора часа до начала церемонии одетые в черное противники Трампа начали громить витрины и разбивать стекла припаркованных автомобилей. Они приехали в столицу США со всей страны. Многие были вооружены дубинками и топорами. В окна сетевых кофеен, символов "алчного мира корпораций", летели стулья и булыжники. Участники протестов переворачивали урны и вединговые автоматы.

Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и перцовые баллончики. Шестеро стражей порядка получили легкие ранения. Полиция перекрыла автомобилями ведущие от мест беспорядков к Капитолию улицы и не допустила столкновений между противниками и сторонниками Трампа.

Как заявила мэр Вашингтона Мюриел Баузер, протестовать вышли несколько тысяч человек, но только часть из них приняли участие в беспорядках. "По всему городу мы стали свидетелями сотен протестующих, которые проявили уважение к законам, выразив свое мнение через ненасильственные акции протеста", - сказала она.

Среди задержанных оказался и сотрудник российского телеканала Russia Today Александр Рубинштейн, который вел репортаж о протестах. Позже его отпустили из полиции.

Протесты в Вашингтоне продолжатся и в субботу. В американской столице намечен марш, в котором должны принять участие несколько десятков тысяч человек. Многие жители на все выходные покинули город.

Протесты прошли также и в других странах. В Лондоне на многих мостах вывесили баннеры "Стройте мосты, а не стены". Аналогичный лозунг вывесили на сохраненном остатке Берлинской стены. Трамп во время предвыборной кампании обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы сократить поток нелегальных иммигрантов.

В день инаугурации Трампа на Западном берегу Иордана марш протеста провели палестинцы. "Если Дональд Трамп перенесет американское посольство в Иерусалим, здесь не будет мира. Если он поддержит строительство израильских поселений, никакого мира не будет", - заявил организатор акции, палестинский активист Мунхер Амирах.

Инаугурацию Трампа бойкотировали около 50 американских конгрессменов.

В четверг мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также американские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в акции протеста против Трампа. Акция у небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене началась с зачитывания выдуманных сообщений из твиттера от лица избранного президента актером Робертом Де Ниро. За ним последовали выступления Мура, Болдуина, Де Блазио, Руффало и других.

Майкл Мур назвал Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "ста дней протеста" против Трампа с момента начала его президентства. Кроме того, Мур призвал к массовой организованной акции протеста в связи с церемонией инаугурации Трампа.

Участники акции критиковали Трампа за расовую и религиозную нетерпимость, а также выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования. Акция прошла под общим лозунгом WeStandUnited ("Мы вместе"), записи под таким же тэгом распространяются в социальных сетях.