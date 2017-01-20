Реклама

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также американские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа. Как передает Интерфакс, акция у небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене началась с зачитывания выдуманных сообщений из твиттера от лица избранного президента актером Робертом Де Ниро. За ним последовали выступления Мура, Болдуина, Де Блазио, Руффало и других.

Майкл Мур назвал Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "ста дней протеста" против Трампа с момента начала его президентства. Кроме того, Мур призвал к массовой организованной акции протеста в связи с церемонией инаугурации Трампа.

Как дополняет ТАСС, Алек Болдуин, который в цикле передач на телеканале NBC пародирует избранного президента, крайне критически отозвался о новой администрации США. "Эти люди являются просто бесчестными, но надежда все-таки есть. Трамп и Пенс (избранный вице-президент. - Ред.) рассчитывают, что вы поддадитесь, однако отличительной чертой нью-йоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются", - отметил актер.

"Этим вечером мы собрались, чтобы защитить нечто драгоценное для всех нас. И это каждый из нас", - заметил Руффало. К нему присоединились также актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли.

Участники акции критиковали Трампа за расовую и религиозную нетерпимость, а также выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования. Акция прошла под общим лозунгом WeStandUnited ("Мы вместе"), записи под таким же тэгом распространяются в социальных сетях.

Как отмечает Huffington Post, на прошедших выборах 80 процентов жителей Нью-Йорка отдали предпочтение Хиллари Клинтон. Сейчас она рассматривается как возможный кандидат в мэры.

Торжества по случаю вступления в должность 45-го президента США будут проходить в Вашингтоне в течение трех дней. Церемония инаугурации нового главы государства состоится 20 января у стен Конгресса. Отмечается, что она обещает стать более короткой и деловой, чем у его предшественников.

Для обеспечения порядка в ходе инаугурации будут дополнительно мобилизованы 3 тысzxb полицейских и 5 тысяч бойцов Национальной гвардии США.