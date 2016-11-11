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Президент США Барак Обама отдал Пентагону приказ найти и уничтожить лидеров "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра") в Сирии. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в президентской администрации, свое решение Обама объяснил тем, что, по его мнению, именно эта группировка может превратить контролируемые ею районы в Сирии в новую опорную базу "Аль-Каиды" для проникновения в Европу.

В заметке указывается, что атаки будут производиться при помощи беспилотников в связи с усилением активности в регионе ПВО России.

По данным издания, с начала октября американским военным удалось уничтожить четверых высокопоставленных боевиков "ан-Нусры". Последняя атака состоялась 2 ноября, о ее результатах пока ничего не известно.

На публикацию уже отреагировали в российском Минобороны. Россия неоднократно призывала Вашингтон к кооперации в вопросе ударов по боевикам, заявил Интерфаксу официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"США не смогли за все это время выполнить даже взятые на себя по российско-американским договоренностям обязательства, - отметил он. - Россия так и не получила ни карт, ни координат объектов, ни другой информации ни об одной террористической организации в Сирии: от ИГИЛа до "ан-Нусры".

У Москвы нет официальных подтверждений распоряжения Обамы о ликвидации главарей "Джебхат ан-Нусры", но если информация подтвердится, Россия это намерение приветствовала бы. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

"Сложно комментировать сообщения СМИ, особенно такого издания, как The Washington Post, которое в последние месяцы не отличалось особой достоверностью сведений, которые там тиражировались. В ряде случаев они просто не соответствовали действительности", - отметил при этом Рябков.

Замминистра подчеркнул, что "во внешней политике и дипломатии реагировать принято на официальные сообщения, информацию, доведенную по официальным каналам". "Пока мы ничего подобного не видели", - добавил он.