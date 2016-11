<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Politics/World/US/m.256493.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/256493.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: The Washington Post: Обама отдал приказ уничтожить лидеров "Джебхат ан-Нусры" </h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Барак Обама отдал Пентагону приказ найти и уничтожить лидеров "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра") в Сирии. По данным The Washington Post, атаки будут производиться при помощи беспилотников в связи с усилением активности в регионе ПВО России. В российском МИДе уже заявили, что, если информация будет подтверждена официально, Москва приветствовала бы такое намерение. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>