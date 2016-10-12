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Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции о нарушении прав человека в оккупированных пророссийскими боевиками районах Донбасса и Приазовья назвала невозможным проведение местных выборов на этих территориях. Об этом сообщает "Европейская правда". За принятие документа проголосовали 87 депутатов; 6 выступили против, 11 воздержались.

Положения Минских договоренностей, касающиеся политических вопросов, должны выполняться, заметили в ПАСЕ, однако для этого должны быть созданы необходимые условия. Сейчас же ситуация в ДНР и ЛНР "характеризуется атмосферой опасности, запугивания и безнаказанности, отсутствия свободы слова и информации".

Проект резолюции был подготовлен германским парламентарием Марилуизой Бек. В своем выступлении Бек сообщила, что, прибыв вместе с чешским депутатом Кристиной Зеленковой на Украину, обратилась в Специальную мониторинговую группы ОБСЕ с просьбой обеспечить им проезд на территории ДНР и ЛНР. Однако СММ отказала депутатам, объяснив свой отказ опасной ситуацией на оккупированных территориях.

"Если ОБСЕ не может гарантировать безопасность даже двух докладчиц, то как можно говорить, что будут созданы безопасные условия для проведения выборов?" - заметила Бек.

В этой же резолюции заявляется о юридической ответственности России за действия боевиков. Как говорится в документе, ДНР и ЛНР "созданы, поддерживаются и фактически контролируются Российской Федерацией". Тем самым ПАСЕ возложила на Россию за события в Донбассе и Приазовье такую же ответственность, как и за события в Крыму.

"Согласно международному праву Российская Федерация, которая де-факто осуществляет контроль над этими территориями, несет ответственность за защиту их населения, - подчеркивается в резолюции. - Россия, таким образом, должна гарантировать соблюдение прав человека всем жителям Крыма и ДНР и ЛНР", - утверждает документ".

Ранее в среду ПАСЕ 78 голосами за при 11 против и 13 воздержавшихся приняла еще одну резолюцию. Ее проект, подготовленный депутатом Зеленковой, был озаглавлен "Политические последствия кризиса на Украине", однако в ходе обсуждения название изменили на "Политические последствия российской агрессии на Украине".

Ассамблея призвала Россию "отозвать твои войска с территории Украины и прекратить военное снабжение сепаратистов".

При обсуждении документа в него была также внесена поправка с призывом к странам - членам Евросоюза сохранить санкции против России, несмотря на причиняемый ими экономический ущерб. "Обсуждение санкций разделяет Европейский союз и угрожает его единству", - подчеркивается в документе.

По инициативе украинских парламентариев в резолюцию было добавлено также следующее положение: "Международное давление, включая санкции, должно сохраняться до тех пор, пока не прекратится российская агрессия и не будут полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах".

Была поддержана и еще одна предложенная украинской делегацией поправка - о признании недействительными выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма. В резолюции заявляется, что ПАСЕ осуждает выборы на полуострове как незаконные, а их результаты считает ничтожными.

Кроме того, в резолюции заявляется, что проведение выборов в Крыму "серьезно ставит под сомнение легитимность российского парламента" в целом.

Во вторник президент Франции Франсуа Олланд, отвечая на вопросы после своего выступления в ПАСЕ, заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса и Приазовья должны предшествовать установлению украинскими властями контроля над границей с Россией. "Нужно, чтобы были выборы, чтобы был процесс и чтобы в конце этого процесса правительство, украинские власти, могли установить контроль за своей границей", - сказал французский лидер.

На Украине заявление Олланда встретило резкую реакцию со стороны самых разных политиков. Глава МВД Арсен Аваков в своем обращении к главе Франции заявил: "Французский президент много на себя берет!.. Вы взялись помочь Украине остановить агрессию России? ...Так делайте это, а не предавайте Украину, откупаясь от Путина разделом нашей страны!"

"Украина не собирается покупать свою свободу и независимость, а собирается за них биться! И рассчитывает на поддержку друзей, а не предательство попутчиков", - заключил Аваков.

Между тем основатель полка "Азов" Андрей Билецкий, приглашая граждан на традиционный марш, который пройдет в Киеве в День защитника Украины, 14 октября, заметил, что в свете заявления Олланда "марш приобретает особенное значение". "Настало время показать зубы, - написал основатель "Азова". - Наш ответ должны услышать не только на Банковой и Грушевского. Его должны услышать и в Париже, и в Вашингтоне, и тем более его должны услышать в Москве. Народ Украины не подписывался под капитуляцией, и народ Украины пролил немало крови своих лучших сынов и дочерей, чтобы (теперь) сделать шаг, который погубит нашу надежду на независимость".

Акцию, добавил Билецкий, поддерживают "Правый сектор" и "С14" - молодежная структура партии "Свобода".