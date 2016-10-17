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новость Санкции Киева против России продлены на год

17.10.2016
Петр Порошенко и Александр Турчинов на совещании по поводу событий в Крыму. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Александр Турчинов на совещании по поводу событий в Крыму. Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций, введенных в связи с агрессией России, еще на один год. Указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Как отмечается на сайте СНБО, из прошлогодней редакции списка были исключены только умершие - в отношении прочих санкции продлены. Кроме того, в список включены еще 335 физических лиц и 167 организаций.

Отдельное решение, заметили в СНБО, будет по поручению Порошенко принято в отношении лиц, причастных к незаконному проведению выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма. "Это (санкции. - Ред.) касается как "депутатов", так и членов "избирательных комиссий", - говорится в сообщении. - Решение относительно этого списка лиц будет опубликовано в ближайшее время".

Решение СНБО, утвержденное указом Порошенко, было принято еще 16 сентября. Как сообщалось, санкционный список расширен в том числе за счет лиц, причастных к преследованию украинских граждан, "которые были неправомерно задержаны, осуждены и до сих пор незаконно удерживаются на территории России". Конкретные имена фигурантов, однако, не уточнялись.

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17.10.2016

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