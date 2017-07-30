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Стрингер RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле "Исламского государства" в мухафазе Хомс в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как сообщается, журналист погиб в районе Эс-Сухна на востоке мухафазы, освещая операцию правительственных войск. Аль-Хатыб был смертельно ранен во время обстрела позиций войск диктатора Башара Асада в селении Аль-Багилия.

Кроме того, легкие ранения получил еще один стрингер, сотрудничающий с RT Arabic, - оператор Муутаз Якуб. Его доставили в больницу.

Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска.

По словам главреда RT Маргариты Симоньян, это первый случай гибели человека, сотрудничающего с телеканалом, в горячей точке.