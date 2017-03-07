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В Сирии погиб россиянин Василий Юрлин, сообщает группа Conflict Intelligence Team, занимающиеся расследованием вооруженных конфликтов. В посте "родственника или знакомого" в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что Юрлин был убит 20 февраля.

Обстоятельства гибели Юрлина неизвестны. Его похороны пройдут в среду в Тольятти. На фотографиях в соцсети Юрлин фигурирует в форме российского десантника. Однако никаких свидетельств его службы а вооруженных силах России в последние годы группа CIT не обнаружила.

"Все это говорит о том, что Василий Юрлин, как и погибший 12 февраля Иван Слышкин, вероятно, был бойцом так называемой "ЧВК Вагнера, отмечают в CIT. - Если наши предположения верны и Василий Юрлин действительно был "вагнеровцем", то подтверждений его смерти от Министерства обороны России ожидать не стоит".

В понедельник стало известно, что 12 февраля в Сирии был убит 23-летний боевик ЧВК Вагнера Слышкин, житель Челябинской области. Он инструктировал солдат диктатора Башара Асада, служащих в спецназе "Охотники на ИГ". Это формирование полностью профинансировано и обучено российскими спецслужбами.

В понедельник CIT сообщила, что 2 марта Сирии в бою за Пальмиру, попав в засаду, погиб российский разведчик Артем Горбунов. Эксперты выяснили, что Горбунов служил в 96-й отдельной разведбригаде ГРУ, которая базируется в войсковой части № 52634 в Нижнем Новгороде.

Позже в Минобороны подтвердили гибель Горбунова. "Рядовой контрактной службы Артем Горбунов в Сирийской Арабской Республике выполнял задачи по охране группы российских военных советников. Горбунов погиб 2 марта сего года в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники", - говорилось в сообщении военного ведомства. Отмечалось, что командованием рядовой Горбунов представлен к государственной награде посмертно.