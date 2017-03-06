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новость В бою за Пальмиру убит российский разведчик Горбунов

06.03.2017
Артем Горбунов. Источник: ФБ-страница Conflict Intelligence Team
Артем Горбунов. Источник: ФБ-страница Conflict Intelligence Team
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В Сирии в бою за Пальмиру погиб российский разведчик Артем Горбунов. Об этом сообщает на своей ФБ-странице экспертная группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на комментарий, помещенный 5 марта во "Вконтакте" вдовой покойного.

Как говорится в комментарии, Горбунов погиб 2 марта, попав в засаду. "Он первый был убит", - написала вдова.

Эксперты выяснили, что покойный служил в 96-й отдельной разведбригаде ГРУ, которая базируется в войсковой части № 52634 в Нижнем Новгороде. Звание погибшего в публикации не уточняется.

Ранее в понедельник стало известно, что 12 февраля в Сирии был убит 23-летний боевик ЧВК Вагнера Иван Слышкин, житель Челябинской области. Он инструктировал солдат диктатора Башара Асада, служащих в спецназе "Охотники на ИГ". Это формирование полностью профинансировано и обучено российскими спецслужбами.

Кроме того, 6 марта выяснилось еще одно имя российского военного, подорвавшегося на фугасе 16 февраля в районе Хомса вместе с генерал-майором Петром Милюхиным. Это морской пехотинец Павел Козаченко. Имя еще одного погибшего - старшего лейтенанта разведки Вадима Магамурова (по другим данным, старшего сержанта) - стало известно ранее. Всего тогда погибли четыре российских военных; еще двое, в том числе сам Милюхин, получили тяжелые увечья. Генералу оторвало ноги и выбило глаз.

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06.03.2017

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