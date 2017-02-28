О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.259140.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.259140.html
Также: Ближний Восток, Мир, Россия, Химическое оружие, Право, Политика, Оружие, Общество, Война

новость Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН о санкциях в отношении Сирии

28.02.2017
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: un.org
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: un.org
Реклама

Россия и Китай воспользовались правом вето в Совете Безопасности ООН, блокировав резолюцию о санкциях в отношении Сирии, сообщает Интерфакс. Документ поддержали девять членов СБ ООН. Трое проголосовали против, трое - воздержались.

Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и Франция. Основанием для санкций стали выводы следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки. Предположительно, контейнеры с хлором сбрасывались с военных вертолетов.

Санкции включают запрет на прямые или косвенные поставки, продажу или передачу сирийским властям хлора или предметов, указанных в списках Конвенции по химоружию, а также всех видов оружия, любых вертолетов и связанных с ними материальных средств.

Кроме того, предусматривались персональные санкции в отношении 11 представителей военного руководства Сирии и 10 профильных учреждений. Они включают заморозку денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, а также запрет въезда или транзита подсанкционных физлиц через территорию государств-членов ООН.

В целях контроля и дальнейшей актуализации такого санкционного механизма авторы проекта резолюции предлагали учредить санкционный комитет СБ ООН со вспомогательной группой экспертов.

В российской миссии при ООН еще до обсуждения резолюции отметили, что "в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет".

В августе и октябре комиссия представила третий и четвертый отчеты по применению химоружия в Сирии. В докладах было доказано использование войсками сирийского диктатора Башара Асада хлора в населенных пунктах мухафазы Идлиб в 2014-2015 годах. В третьем докладе также сообщалось о применении иприта "Исламским государством". В этой связи исполнительный совет ОЗХО потребовал прекратить использование химоружия и от ИГ.

11 ноября исполнительный совет ОЗХО потребовал от режима Асада обеспечить доступ инспекторов международной комиссии на объекты, вызывающие подозрения экспертов. Инспекции должны проводиться дважды в год. Их даты и объекты определяются комиссией. Асад обязан оказывать инспекторам всемерное содействие.

13 ноября МИД России раскритиковал это решение, заявив, что оно "основано на неубедительных, по сути обвинительных в адрес Дамаска выводах". Признавая авторитет ОЗХО, российский МИД в то же время утверждал, что сейчас она "усилиями известной группы стран, одержимых идеей смены правительства в Дамаске, превращается в инструмент политико-экономического давления и шантажа". "Теперь следует ожидать дальнейшего нарастания антисирийских проявлений как в рамках ОЗХО, так и в СБ ООН", - заявили в ведомстве.

Оставить комментарий Обсудить
28.02.2017

новость Новости по теме
20.02.2017 Умер постпред России в ООН Виталий Чуркин →
12.01.2017 ООН: Бои вблизи Дамаска могут привести к срыву мирных переговоров по Сирии →
31.12.2016 Совбез ООН принял российскую резолюцию по перемирию в Сирии →
22.12.2016 ООН создаст штаб по расследованию военных преступлений в Сирии →
09.12.2016 Генассамблея ООН одобрила резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии →
07.12.2016 Ведущие страны Запада грозят санкциями за поддержку режима Асада →
06.12.2016 Россия и Китай заблокировали принятие Совбезом ООН резолюции по Алеппо →
29.11.2016 Франция потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Алеппо →
13.11.2016 МИД России критикует решение об отправке в Сирию инспекторов ОЗХО →
25.10.2016 Чуркин: Новый проект резолюции СБ ООН по Сирии не соответствует подходам России →
23.10.2016 США потребовали от России и Ирана прекратить поддержку режима Асада →
22.10.2016 Подтвержден третий случай применения Асадом химоружия после 2013 года →
31.08.2016 Россия отказалась признать выводы доклада ООН по применению химоружия в Сирии →
15.08.2016 Шойгу: Путин спас Сирию от удара 624 крылатыми ракетами НАТО →
14.07.2016 МИД: Готовятся обвинения в использовании химоружия российской авиацией в Сирии →
04.01.2016 ОЗХО: Уничтожение сирийского химического арсенала завершено →
07.10.2013 Сирия приступила к уничтожению химоружия →
28.09.2013 Совбез ООН принял резолюцию по химическому разоружению Сирии →
27.09.2013 Инспекторы ООН изучают семь эпизодов применения химоружия в Сирии →
17.09.2013 США: Доклад ООН подтверждает вину Асада →
14.09.2013 США и Россия согласовали план химического разоружения Сирии →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов
новость Обыск у Световой
Зоя Светова. Фото с личной страницы
новость Молдавские подвиги ГРУ
Владимир Попов. Источник: pobjeda.net
новость Обыск у Абдуллаевой
Елена Абдуллаева. Фото с личной страницы
новость Марш против оккупации Крыма: ВИДЕО
На марше против оккупации Крыма, Киев. Фото Ирины Берлянд
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
новость Бурятия: суд над "сепаратистом"
Владимир Хагдаев. Источник: evrobur.livejournal.com
новость Москва отказала Сеулу
Ким Чен Нам. Фото: news.sbs.co.kr
статья Орда и родина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость На сутки за пикет у ФСБ
Кирилл Бобро в пикете у ставропольского УФСБ. Фото с личной ФБ-страницы
новость Трамп обвинил Обаму в утечках
Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: usmagazine.com
новость В Литве осуждены российские шпионы
Авиабаза ВВС Литвы. Фото: regionunaujienos.lt
новость Суд над журналистом Семеной
Николай Семена. Фото: krymr.com
новость Приговор Павленскому подтвержден
Акция "Свобода" на Малом Конюшенном мосту. Фото с ФБ-страницы Вадима Ф. Лурье
в блоге В защиту сегрегации
383
новость Умер адвокат Паршуткин
Виктор Паршуткин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Школа для дочери Путина
Роман Золотов. Фото: 102sport.ru
новость Осипова вышла по УДО
Таисия Осипова в суде 27.12.2011. Фото Ю.Иващенко/Грани.Ру
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Добрый дедушка Ленин
383