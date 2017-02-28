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Россия и Китай воспользовались правом вето в Совете Безопасности ООН, блокировав резолюцию о санкциях в отношении Сирии, сообщает Интерфакс. Документ поддержали девять членов СБ ООН. Трое проголосовали против, трое - воздержались.

Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и Франция. Основанием для санкций стали выводы следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки. Предположительно, контейнеры с хлором сбрасывались с военных вертолетов.

Санкции включают запрет на прямые или косвенные поставки, продажу или передачу сирийским властям хлора или предметов, указанных в списках Конвенции по химоружию, а также всех видов оружия, любых вертолетов и связанных с ними материальных средств.

Кроме того, предусматривались персональные санкции в отношении 11 представителей военного руководства Сирии и 10 профильных учреждений. Они включают заморозку денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, а также запрет въезда или транзита подсанкционных физлиц через территорию государств-членов ООН.

В целях контроля и дальнейшей актуализации такого санкционного механизма авторы проекта резолюции предлагали учредить санкционный комитет СБ ООН со вспомогательной группой экспертов.

В российской миссии при ООН еще до обсуждения резолюции отметили, что "в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет".

В августе и октябре комиссия представила третий и четвертый отчеты по применению химоружия в Сирии. В докладах было доказано использование войсками сирийского диктатора Башара Асада хлора в населенных пунктах мухафазы Идлиб в 2014-2015 годах. В третьем докладе также сообщалось о применении иприта "Исламским государством". В этой связи исполнительный совет ОЗХО потребовал прекратить использование химоружия и от ИГ.

11 ноября исполнительный совет ОЗХО потребовал от режима Асада обеспечить доступ инспекторов международной комиссии на объекты, вызывающие подозрения экспертов. Инспекции должны проводиться дважды в год. Их даты и объекты определяются комиссией. Асад обязан оказывать инспекторам всемерное содействие.

13 ноября МИД России раскритиковал это решение, заявив, что оно "основано на неубедительных, по сути обвинительных в адрес Дамаска выводах". Признавая авторитет ОЗХО, российский МИД в то же время утверждал, что сейчас она "усилиями известной группы стран, одержимых идеей смены правительства в Дамаске, превращается в инструмент политико-экономического давления и шантажа". "Теперь следует ожидать дальнейшего нарастания антисирийских проявлений как в рамках ОЗХО, так и в СБ ООН", - заявили в ведомстве.