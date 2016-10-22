Реклама

Международная комиссия, образованная ООН и Организацией по запрещению химического оружия, подтвердила третий случай газовой атаки, устроенной режимом сирийского диктатора Башара Асада после 2013 года, когда он обязался уничтожить свой химический арсенал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на закрытый доклад комиссии, поступивший в Совбез ООН в пятницу.

Речь идет о применении хлора в деревне Каминас, мухафаза Идлиб, 16 марта 2015 года. Вертолеты Асада сбрасывали на Каминас бочковые бомбы, начиненные этим газом. Установлено, что вылеты совершались с двух баз, на которых размещены 253 из 255 эскадронов 63-й вертолетной бригады. На одной из этих же баз расквартирован 618-й эскадрон вертолетных сил ВМФ.

Комиссии не удалось установить, кто именно отдавал летчикам приказы и контролировал выполнение заданий. Однако командиры подразделений должны быть привлечены к ответственности, говорится в докладе.

Это уже четвертый отчет комиссии Совбезу ООН. Как отмечает агентство, он может повлечь новые споры между постоянными членами Совета безопасности: США, Британия и Франция потребуют санкций против режима Асада, а Россия и Китай начнут этому препятствовать.

Предыдущий доклад, направленный в Совбез в августе, доказал причастность сирийского диктатора к еще двум атакам с применением хлора. Одна из них, так же как и подтвержденная последним отчетом атака на Каминас, состоялась 16 марта 2015 года, - газ применили в деревне Тальманис. Годом раньше, 21 апреля 2014-го, атаке с использованием хлора подвергся город Сармин. Эти населенные пункты также находятся в мухафазе Идлиб.

В том же докладе было доказано применение иприта боевиками "Исламского государства".

Между тем в ходе обсуждение отчета в Совбезе Россия отказалась признать выводы комиссии.

ОЗХО запретила применение хлора в 1997 году. При вдыхании хлор превращается в соляную кислоту, в результате чего человек гибнет от ожога легких и внутреннего кровотечения.

В августе 2013 года, после очередного применения Асадом химоружия, давление на диктатора с требованием уничтожить химический арсенал усилилось. США предупредили, что в случае отказа выполнить это требование по позициям сирийских правительственных сил будет нанесен мощный удар.

В середине сентября того же года Асад под давлением Москвы согласился присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия. 28 сентября Совбез ООН одобрил соответствующую резолюцию, а в начале октября началось уничтожение арсенала. Как утверждалось, оно было завершено в январе 2016 года.

Совбез ООН отмечал, что в случае нарушения Асадом положений конвенции к нему могут быть применены санкции в порядке части 7 Устава ООН. Она предусматривает как финансовые и визовые ограничения, так и использование военной силы.