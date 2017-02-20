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В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Как говорится в публикации ведомства, чиновник умер скоропостижно "на рабочем посту".

Чуркин родился в 1952 году в Москве. В 1974-м окончил МГИМО. В 1979-1987 годах работал в посольстве СССР в США. В 1987-1989-м референт международного отдела ЦК КПСС. Следующие несколько лет занимал высокие посты в МИД СССР, позже - в МИД России; в 1992-1994-м - заместитель главы российского МИДа Андрея Козырева.

В 1994-1998 годах посол в Бельгии, в 1998-2003-м - в Канаде. В 2003-2006-м был послом по особым поручениям российского МИДа. Должность постпреда в ООН занимал с апреля 2006-го.

В Совбезе ООН Чуркин неоднократно пользовался правом вето. В частности, он заблокировал ряд резолюций относительно урегулирования в Сирии и на Украине, а также резолюцию об образовании международного трибунала для расследования катастрофы малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом.

В ночь на 4 марта 2014 года, во время захвата Россией Крыма, Чуркин, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, возложил ответственность за кризис на Украине на последователей "Бендеры и Шушкевича", имея в виду лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру и командира боевого крыла ОУН - Украинской повстанческой армии - Романа Шухевича. Чуркин также обвинил сторонников "Бендеру и Шушкевича" в том, что они во Вторую мировую войну "под гитлеровскими флагами боролись" против СССР. Между тем УПА, добивавшаяся независимости Украины, воевала против германской армии.

Бывший спикер парламента Белоруссии Станислав Шушкевич, один из трех подписантов Беловежских соглашений, так прокомментировал заявление Чуркина: "Ну, это прекрасно! Козел! Он не знал националистов-украинцев?!!" По словам Шушкевича, демарш российского постпреда демонстрирует необразованность и злость. "Что до этих российских имперщиков, то они все одинаковые", - добавил бывший спикер.