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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в январе могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", - сказал собеседник агентства.

29 декабря 2016 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск.

15 ноября Шойгу сообщил о первом в истории боевом применении авиакрыла "Адмирала Кузнецова". Находившиеся на его борту самолеты Су-33 нанесли удары по целям в Сирии. "Основные цели нанесения ударов - склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению разного рода средств массового поражения населения", - добавил министр.

За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два палубных истребителя. 14 ноября стало известно об аварии истребителя МиГ-29 при заходе на посадку за несколько километров до авианосца. Тогда спасательный вертолет подобрал парашют и пилота. Летчик остался жив.

Вторая авария на "Адмирале Кузнецове" произошла 5 декабря. Су-33 при посадке выкатился за пределы палубы и рухнул в воду. По предварительным данным, авария произошла из-за обрыва троса аэрофинишера. Пилот катапультировался.