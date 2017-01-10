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Пилоты российских ВКС периодически выходят на опасное сближение с американскими самолетами в районе боевых действий в Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на военных летчиков США.

"Они редко отвечают в эфире на просьбы опознать себя. Они меняют курс редко или вообще не меняют. Мы уходим в сторону. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они налетели на одного из нас", - рассказал командир 380-го экспедиционного звена ВВС США бригадный генерал Чарльз Коркоран.

Также, отмечается в публикации, российские военные самолеты не включают опознавательные сигналы, "попирая международные протоколы".

Командование Вооруженных сил США опасается пагубных последствий любого подобного инцидента в небе над Сирией, учитывая усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. "Статистически боевые самолеты чаще разбиваются из-за механических неисправностей, чем в результате огня, открытого по ним. Однако в туманных обстоятельствах войны люди будут больше склоняться к выводу о том, что самолет был сбит умышленно", - цитирует издание полковника ВВС США Дэниела Мэннинга.

По данным WSJ, Министерство обороны США предпринимает усилия с целью укрепить координацию действий с российским военными. Так Мэннинг обычно проводил в неделю три запланированных телефонных разговора со своим коллегой из российских ВКС, а сейчас связывается с ним несколько раз в день.

20 октября 2015 года США и Россия подписали меморандум о взаимопонимании относительно мер по избежанию инцидентов в сирийском воздушном пространстве. Документ включает конкретные протоколы безопасности для экипажей самолетов, которые предусматривают постоянное соблюдение профессиональной летной дисциплины, использование определенных частот связи, а также создание линии связи на местах.

"Меморандум не устанавливает зоны сотрудничества и не предусматривает обмена разведывательной информацией или данными о целях в Сирии. Обсуждения, входе которых был разработан этот меморандум, не означают сотрудничества США с Россией или поддержки ее политики и действий в Сирии", - подчеркивалось в заявлении пресс-секретаря Пентагона Питера Кука.

Еще один представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис подчеркнул, что согласованные с Россией принципы поведения в воздухе не являются частью более широкого соглашения двух стран о действиях в Сирии. Они направлены исключительно на предотвращение столкновений американских и российских самолетов над Сирией, где обе страны наносят удары с воздуха.