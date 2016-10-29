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Власти Сербии не выдворяли никаких российских граждан и не обсуждали эту тему в ходе визита секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Белград. Об этом заявил сербский министр внутренних дел Небойша Стефанович, сообщает РИА "Новости".

"Могу сказать, что все это неправда. Господин Патрушев прибыл в Сербию, чтобы мы разговаривали о развитии нашего сотрудничества, борьбе против терроризма и экстремизма, сотрудничестве в борьбе против организованного криминала и, конечно, продолжении нашего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области чрезвычайный происшествий. Ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала, и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним. Поэтому не знаю, откуда такая информация", - сказал Стефанович.

Ранее Черногория сообщила об аресте группы сербов, готовивших после выборов 16 октября захват парламента в Подгорице, а также стрельбу по участникам митинга оппозиции с намерением спровоцировать штурм парламента. Во вторник сербский премьер Александр Вучич подтвердил эту информацию, добавив, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

"Существуют неопровержимые доказательства, что определенные лица следили буквально за каждым шагом премьера Черногории и информировали об этом других людей, которые должны были действовать в соответствии с их инструкциями. Мы нашли у них 125 тысяч евро, специальную униформу, другие вещи. За премьером Черногории следили с помощью самого современного оборудования" - приводит слова сербского премьера "Коммерсант".

Уже на следующий день после заявления Вучича в Белград приехал Патрушев. Официальной целью визита, который не анонсировался заранее, была объявлена подготовка подписания меморандума о взаимопонимании в области безопасности между Москвой и Белградом.

В четверг, последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке захвата госучреждений Черногории. Сербские официальные лица не стали опровергать эту информацию. "Местные эксперты убеждены, что главная цель визита - обсуждение "черногорского случая" и попытка не допустить скандала в российско-сербских отношениях", - отметил "Коммерсант".

В ходе визита Патрушев встретился с президентом Томиславом Николичем, Вучичем, главами МИДа и МВД. Все переговоры прошли в строго закрытом режиме. По окончании визита появилось лишь краткое сообщение. "Констатировано, что службы безопасности России и Сербии успешно сотрудничают", - говорилось в нем.

В пятницу пресс-атташе российского посольства в Белграде Юрий Пичугин заявил, что сообщения о выдворении из Сербии российских граждан, якобы готовивших теракты в Черногории, не соответствует действительности. "Официальных уведомлений сербской стороны в посольство не поступало. Дополнительной информации по данным спекуляциям СМИ не располагаем", - сказал дипломат.