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Черногория объявила в розыск подозреваемых в подготовке переворота россиян
07.12.2016
Фрагмент обложки номера Dnevne novine от 07.12.2016
Фрагмент обложки номера Dnevne novine от 07.12.2016
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Черногорские власти объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, сообщает издание Dnevne novine со ссылкой на источники в госорганах. Их подозревают в попытке организации вооруженного переворота в стране и покушения на премьер-министра Мило Джукановича.

Вместе с россиянами были объявлены в розыск трое граждан Сербии, Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманя Ристич. Последний известен как лидер ультрапатриотического сербского движения "Заветницы", отбывший срок за убийство. В 2012 году Ристич вышел на свободу и активно включился в политическую деятельность.

Объявление в международный розыск практически означает, что Богичевич, Ристич и Йованович уже в ближайшие дни могут быть экстрадированы сербскими властями. Между Черногорией и Сербией действует соглашение о взаимной выдаче граждан. "Нельзя сказать, что судьба трех сербских граждан, которые находятся под надзором своих властей, ожидает основных обвиняемых, Широкова и Попова, так как у Черногории нет формально-правовой возможности запрашивать их выдачу у России, за исключением ситуации, когда они будут обнаружены вне ее границ", - отмечает издание.

11-го числа The Guardian сообщила, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева.

Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.

18 ноября прокуратура Черногории объявила о подозрениях в адрес Широкова и Попова.

22 ноября издание Pobjeda сообщило, что Минюст Черногории направил в Москву просьбу о допросе Широкова и Попова российскими следователями в присутствии черногорских коллег. Издание также сообщало, что лидер шовинистской организации "Сербские волки" Александр Синджелич ездил в Москву на встречу с Широковым, и тот поручил ему найти человека с оружием для убийства Джукановича. Утверждалось также, что Широков и Попов выдали Синджеличу 200 тысяч евро на сбор группы боевиков во главе с бывшим командующим Жандармерией Сербии Братиславом Дикичем для совершения путча.

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07.12.2016

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