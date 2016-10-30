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новость Братушки и братва

У дома, где бывает премьер Сербии Вучич, нашли тайник с оружием
30.10.2016
Александр Вучич. Фото: srbija.gov.rs
Александр Вучич. Фото: srbija.gov.rs
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Полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьер-министра Сербии Александра Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Как передает Reuters, об этом в субботу сообщил глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

Сведения о тайнике полиция получила от некоего информатора. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего правоохранители обнаружили гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

После этого Вучича его семью эвакуировали в некое безопасное место. Что это за место, Стефанович не уточнил.

Задержаний в рамках начатого расследования пока не производилось.

Ранее Черногория сообщила об аресте группы сербов, готовивших после выборов 16 октября захват парламента в Подгорице, а также стрельбу по участникам митинга оппозиции с намерением спровоцировать штурм парламента. 25-го числа Вучич подтвердил эту информацию, добавив, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

На другой день в Белград прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Официальной целью визита, который не анонсировался заранее, была объявлена подготовка к подписанию сербско-российского меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности.

Патрушев встретился с Вучичем, Стефановичем, а также президентом страны Томиславом Николичем и главой МИДа Ивицей Дачичем. Все переговоры прошли в закрытом режиме. По окончании визита появилось лишь краткое сообщение, в котором утверждалось, что "службы безопасности России и Сербии успешно сотрудничают".

Между тем 28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Сербские официальные лица тогда не стали опровергать эту информацию.

В то же время в российском посольстве в Белграде утверждали, что соответствующей информации от сербских властей не получали.

В субботу Стефанович также заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Владимир Милов. Фото с официального сайта www.milov.info
Владимир Милов, лидер партии "Демократический выбор"
Охренеть сюжет, конечно. Речь идет о странах - кандидатах в члены ЕС (Сербии и Черногории. - Ред.), одна из которых - Черногория - еще и является новейшим членом НАТО. Вооруженный захват власти, подготовка покушений на глав государств...

Ничего себе игру кто-то затеял. Возможно, это посерьезнее Украины и Сирии сейчас будет.

https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1228516970553309

Виталий Портников, украинский публицист
Джукановича русские деньги больше не интересуют. Он берет курс на Запад и уже этим вызывает крайнюю ненависть Кремля. А вступление в НАТО становится ударом под дых для Путина и всей российской камарильи. Путин-Распутин понимает, что после этого вступления исчезнет последняя часть побережья Средиземноморья, которую не контролирует Североатлантический союз. И в Кремле решают действовать. Действовать нужно именно сейчас, пока вступление в НАТО еще не состоялось окончательно. Кремль активизирует пророссийские силы в Черногории, рассчитывает на массовые митинги с протестами против фальсификаций. Оппозиционерам не говорят, что российская агентура, которая прислана из Сербии, будет стрелять в толпу. То есть поведет себя точно так же, как на украинском Майдане.

http://lb.ua/news/2016/10/28/349193_chernogorskiy_myatezh.html

Максим Каменецкий, украинский историк, балканист
Я не думаю, что тут (при аресте заговорщиков в Черногории. - Ред.) работали черногорские спецслужбы, у которых мало опыта, скорее немецкие или американские... Технически Россия может подготовить и забросить подобную группу в Черногорию. Группа до ста человек сербов-наемников присутствовала в Крыму во время оккупации и на войне в Донбассе. Их мотивация - мол, Россия за них воевала в 90-х годах после развала Югославии, а они приехали в Украину вернуть долг России. А в Черногории мотивация еще сильнее. Они могли вполне готовить местные беспорядки, но вряд ли такая политика позволит прийти к власти пророссийским силам.

http://news.liga.net/articles/world/13365205-proval_perevorota_v_chernogorii_zapad_sryvaet_plany_rossii.htm

Александр Морозов, философ, политолог
Сербские спецслужбы уже установили, что нынешняя попытка государственного переворота в Черногории была организована русскими руками сербских силовиков-отставников. Пишут, что это организовали те же люди из парамилитарных отрядов Малофеева и Дугина в Донбассе. Малофеева еще в начале года объявили персоной нон грата в Черногории. Интересно, сербы опубликуют фамилии задержанных русских?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10207391170921955&id=1367268883

Елена Милич, директор Центра евроатлантических исследований (Белград)
...Российские самолеты не смогут прилететь через страны НАТО - Болгарию и Румынию, но есть вероятность того, что для операций по дестабилизации на Балканах могут быть привлечены местные граждане, в том числе люди из плохо контролируемых сегментов системы, готовые участвовать в незаконных и насильственных действиях. Евросоюз отказывается признать, насколько сегодня опасно российское влияние, которое препятствует реформам в регионе.

http://www.svoboda.org/a/28082688.html

Юлия Латынина, публицист
Мое предположение заключается в том, что действительно это носило характер фарса... Всегда все наши вот такого рода планы - это на самом деле пиление бабла, а не производство госпереворотов... Вот, чтобы отчитаться и распилить денег, запузырить этот банановый переворот в банановой республике, взяли пятерку, до исполнителя дошла сотка. Он не дурак за сотку стрелять в демократию. А Джуканович - ну, когда он увидел, что ему такой предвыборный пиар в руки идет, ну, он, естественно, это и разыграл.

http://echo.msk.ru/programs/code/1864192-echo/

Комментарии 14 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
30.10.2016

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