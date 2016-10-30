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Полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьер-министра Сербии Александра Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Как передает Reuters, об этом в субботу сообщил глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

Сведения о тайнике полиция получила от некоего информатора. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего правоохранители обнаружили гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

После этого Вучича его семью эвакуировали в некое безопасное место. Что это за место, Стефанович не уточнил.

Задержаний в рамках начатого расследования пока не производилось.

Ранее Черногория сообщила об аресте группы сербов, готовивших после выборов 16 октября захват парламента в Подгорице, а также стрельбу по участникам митинга оппозиции с намерением спровоцировать штурм парламента. 25-го числа Вучич подтвердил эту информацию, добавив, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

На другой день в Белград прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Официальной целью визита, который не анонсировался заранее, была объявлена подготовка к подписанию сербско-российского меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности.

Патрушев встретился с Вучичем, Стефановичем, а также президентом страны Томиславом Николичем и главой МИДа Ивицей Дачичем. Все переговоры прошли в закрытом режиме. По окончании визита появилось лишь краткое сообщение, в котором утверждалось, что "службы безопасности России и Сербии успешно сотрудничают".

Между тем 28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Сербские официальные лица тогда не стали опровергать эту информацию.

В то же время в российском посольстве в Белграде утверждали, что соответствующей информации от сербских властей не получали.

В субботу Стефанович также заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".