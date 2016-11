<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Politics/Russia/m.256501.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/256501.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: The Guardian: Патрушев извинился за попытку переворота в Черногории</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> В ходе визита в Белград Николай Патрушев принес извинения за российских организаторов готовившегося в Черногории переворота, сообщает The Guardian. Секретарь Совбеза России при этом подчеркнул, что заговорщики действовали самостоятельно и без санкции Кремля. Неожиданный приезд Патрушева в Сербию связывают именно с этим скандалом. Однако власти России и Сербии это отрицают. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>