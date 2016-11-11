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Во время визита в Белград секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принес извинения за российских организаторов готовившегося переворота в Черногории. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник, близкий к сербскому правительству.

Как отметил источник, Патрушев подчеркнул, что заговорщики действовали самостоятельно и без санкции Кремля. Как отмечает издание, россиян депортировали из Сербии только после вмешательства главы Совбеза.

В российском МИДе назвали "провокацией" сообщения СМИ об извинениях Патрушева за "русских националистов", планировавших убийство премьера Черногории. В октябре черногорские власти задержали на границе 20 граждан Сербии. Тогда утверждалось, что они готовились после парламентских выборов 16 октября захватить Скупщину, а также устроить стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать штурм здания парламента. 25 октября эту информацию подтвердил премьер-министр Сербии Александр Вучич. При этом он добавил, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

26 октября в Белград прибыл Патрушев. Он встретился с высшими руководителями страны. При этом заранее визит не анонсировался, а его цель в официальных сообщениях ясно сформулирована не была.

28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Однако 30-го числа глава МВД страны Небойша Стефанович заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Позже в тот же день полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьера Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего были обнаружены гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что некие "националисты из России" готовили убийство премьер-министра страны Мило Джукановича в случае победы его партии. Убив премьера, пояснил чиновник, заговорщики намеревались привести к власти оппозиционную партию - какую именно, он не уточнил.

"Преступная группа была сформирована на территориях Черногории, Сербии и России", - также рассказал прокурор. "Националисты из России" являлись организаторами заговора. Застрелить премьера должен был снайпер. Расследование заговора, добавил Катнич, ведется в сотрудничестве с сербскими властями.

7 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к подготовке убийства Джукановича. "Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - сказал он. Когда у Пескова поинтересовались, обращались ли черногорские власти к российским с запросами в рамках проводимого расследования, тот ответил: "По официальной линии никаких запросов не было. Я не знаю, были ли запросы по линии спецслужб".