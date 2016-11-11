О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.256501.html
Также: Россия, Президент, Европа, Криминал, Война, Право, Политика, Мир, Происшествия, Общество | Персоны: Николай Патрушев

новость Простите пехоте

The Guardian: Патрушев извинился за попытку переворота в Черногории
11.11.2016
Визит в Сербию Николая Патрушева. Фото: danas.rs
Визит в Сербию Николая Патрушева. Фото: danas.rs
Реклама

Во время визита в Белград секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принес извинения за российских организаторов готовившегося переворота в Черногории. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник, близкий к сербскому правительству.

Как отметил источник, Патрушев подчеркнул, что заговорщики действовали самостоятельно и без санкции Кремля. Как отмечает издание, россиян депортировали из Сербии только после вмешательства главы Совбеза.

В российском МИДе назвали "провокацией" сообщения СМИ об извинениях Патрушева за "русских националистов", планировавших убийство премьера Черногории. В октябре черногорские власти задержали на границе 20 граждан Сербии. Тогда утверждалось, что они готовились после парламентских выборов 16 октября захватить Скупщину, а также устроить стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать штурм здания парламента. 25 октября эту информацию подтвердил премьер-министр Сербии Александр Вучич. При этом он добавил, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

26 октября в Белград прибыл Патрушев. Он встретился с высшими руководителями страны. При этом заранее визит не анонсировался, а его цель в официальных сообщениях ясно сформулирована не была.

28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Однако 30-го числа глава МВД страны Небойша Стефанович заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Позже в тот же день полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьера Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего были обнаружены гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что некие "националисты из России" готовили убийство премьер-министра страны Мило Джукановича в случае победы его партии. Убив премьера, пояснил чиновник, заговорщики намеревались привести к власти оппозиционную партию - какую именно, он не уточнил.

"Преступная группа была сформирована на территориях Черногории, Сербии и России", - также рассказал прокурор. "Националисты из России" являлись организаторами заговора. Застрелить премьера должен был снайпер. Расследование заговора, добавил Катнич, ведется в сотрудничестве с сербскими властями.

7 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к подготовке убийства Джукановича. "Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - сказал он. Когда у Пескова поинтересовались, обращались ли черногорские власти к российским с запросами в рамках проводимого расследования, тот ответил: "По официальной линии никаких запросов не было. Я не знаю, были ли запросы по линии спецслужб".

Комментарии 28 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.11.2016

новость Новости по теме
07.11.2016 Песков: Кремль не причастен к подготовке покушения на Джукановича →
06.11.2016 Прокуратура: "Националисты из России" готовились убить премьера Черногории →
30.10.2016 У дома, где бывает премьер Сербии Вучич, нашли тайник с оружием →
29.10.2016 Сербские власти отрицают высылку из страны россиян →
28.10.2016 Из Сербии за подготовку терактов в Черногории выслана группа россиян →
02.12.2015 Черногорию пригласили в НАТО →
25.10.2015 В Черногории произошли столкновения демонстрантов с полицией →
31.08.2015 Десантники из России, Белоруссии и Сербии проведут учения по противодействию "Майдану" →
08.07.2015 Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по геноциду в Сребренице →
20.11.2014 Посол: Сербия пока не намерена присоединяться к санкциям против России →
20.11.2014 ЕС: Сербия обязана ввести санкции против РФ →
Фото и Видео
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27672
Play own
Хоругви и камуфляж: шествие 4 ноября
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья За Трампа и скрепы
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников
статья Два Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Чего ждать от Трампа
Владимир Абаринов
статья Убийство Немцова: сенсация в суде
Убийство Немцова
РЕКЛАМА
Loading...
новость Портленд против Трампа
Акции протеста в Портленде. Кадр видеоролика
статья Крымские матроны
Илья Мильштейн
новость Наставления Трампу
Урсула фон дер Ляйен. Фото: n24.de
новость Новое дело "диверсантов"
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
новость Акции к годовщине "Платона"
Акция дальнобойщиков в Петербурге. Фото: "Росбалт"
новость Иск к РБК увеличен
Логотип РБК
в блоге "Мемуары Серова" перед судом
196
в блоге Дело лежачего террориста
12461
статья Трамп и конец света: мнения
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka
новость Умер Леонард Коэн
Леонард Коэн. Фото: popmatters.com
новость Заказ на лидеров "ан-нусры"
Боевики "Джабхат фатах эш-Шам". Фото: medyascope.tv
новость Как Тимченко уходит от санкций
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
в блоге Трамп, Путин и мы
59
новость С продлением санкций поспешат
Флаг Евросоюза
новость Депутата уволили за "горижоп"
Анастасия Мякина. Кадр видеоролика