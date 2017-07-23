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новость Один из эпизодов ялтинского дела мусульман - создание шариатского суда

23.07.2017
Инвер Бекиров. Источник: 15minut.org
Инвер Бекиров. Источник: 15minut.org
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Одним из эпизодов второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман является создание шариатского суда. Об этом сообщил на своей ФБ-странице живущий в Киеве крымскотатарский журналист Шевкет Наматуллаев.

По информации Наматуллаева, образование шариатского суда - новый эпизод, который вменило фигурантам УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Однако это заявление представляется ошибочным, поскольку следствие по делу завершено и новых обвинений политзекам предъявить уже не могут. Вероятно, эпизод, о котором идет речь, включен в дело уже давно, а теперь, когда фигуранты и их адвокаты знакомятся с материалами дела, кто-то обратил внимание журналиста на это обвинение.

Как заявляет ФСБ, Муслим Алиев, основной фигурант дела, был кадием (главным судьей) шариатского суда, а Вадим Сирук и Инвер Бекиров - рядовыми судьями. Следователем шариатского суда назван Эмир-Усеин Куку, а обвинителем - ялтинец Бахтияр Топузов. При этом Топузов фигурантом дела не является. Как и еще несколько крымских мусульман, в феврале 2016 года он был задержан вместе с Алиевым, Сируком, Бекировым и Куку, однако в тот же день освобожден. После этого крымчанин покинул полуостров.

Какие функции в шариатском суде ФСБ приписывает Рефату Алимову и Арсену Джеппарову, в публикации Наматуллаева не уточняется.

Шариатский суд, утверждает спецслужба, вынес приговор Эмирали Аблаеву - муфтию Крыма, ныне не признаваемому джамаатами в качестве такового, - за сотрудничество с российскими оккупантами и предательство интересов мусульман. Каков именно, согласно фабуле дела, был этот приговор, Наматуллаев не уточняет.

По информации журналиста, заместитель Аблаева Айдер Исмаилов будет выступать в процессе по делу свидетелем обвинения.

"Стоп! - прокомментировал публикацию Наматуллаева адвокат Дмитрий Сотников. - Но суды шариата ведь не запрещены и существуют в России".

Между тем из комментариев жены Куку и дочери Алиева следует, что эпизод с шариатским судом полностью сфабрикован.

46-летний Алиев - тракторист из села Верхняя Кутузовка в черте Алушты и имам общины Azizler в соседнем селе Изобильное. Ему вменены часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 1 статьи 30 - статья 278 российского УК (подготовка к насильственному захвату власти; до 10 лет колонии). (На сайте подконтрольного России верховного суда Крыма приведена иная информация. Из карточки дела о последнем на сегодня продлении политзеку ареста следует, что Алиеву, в отличие от других фигурантов дела, инкриминировано не приготовление, а собственно захват власти; по такому обвинению российский УК предусматривает от 12 до 20 лет.)

Пятеро остальных фигурантов - жители Большой Ялты. Это 41-летний правозащитник из Кореиза Куку, 28-летний торговец цветами из самой Ялты, этнический украинец Сирук, а также три жителя поселка Краснокаменка (Кызылташ): 54-летний школьный сторож Бекиров, его племянник - 25-летний торговый представитель Алимов и 26-летний рабочий-строитель Джеппаров. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии, и по тем же части 1 статьи 30 - статье 278 кодекса.

Алиев, Куку, Сирук и Бекиров находятся в заключении с 11 февраля 2016 года, Алимов и Джеппаров - с 18 апреля 2016-го. Последний раз срок ареста всем шестерым был продлен до 8 августа. Суды о продлении ареста в апреле и июне нынешнего года в нарушение российских законов проводились в закрытом режиме.

Первоначально в деле была только статья 205.5. Обвинение по 278-й статье политзекам добавили в январе нынешнего года. На такой шаг ФСБ пошла для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло. Между тем указывалось, что по статьям 205.5 и 278 квалифицированы одни и те же эпизоды, причем по одним и тем же основаниям.

Материалы дела засекречены, и с адвокатов политзеков взята подписка о неразглашении. Тем не менее постановления о привлечении в качестве обвиняемого секретными документами не являются, поэтому в общих чертах фабула дела известна.

Как утверждает ФСБ, в неустановленное время не позднее 18 сентября 2015 года фигуранты вступили в "Хизб ут-тахрир", задачей которой названо создание всемирного исламского халифата. Территория "республики Крым", заявляет спецслужба, рассматривалась обвиняемыми как отдельный регион халифата - Крымский вилаят.

Своих целей, говорится в деле, фигуранты пытались добиться "путем воинствующей исламистской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, активной вербовки сторонников, целенаправленной работы по внесению раскола в общество". Это, по словам силовиков, должно было внушить мусульманам "тенденциозное мышление при оценке событий, происходящих в Российской Федерации" и подготовить их к некоей "антиконституционной деятельности".

Упоминается также некий "план совместных действий", который якобы разработала ячейка "Хизб ут-тахрир" под руководством Алиева. Что именно имеется в виду, силовики не поясняют.

Собственно о терроризме в деле речи не идет. Как отмечалось, фактически ФСБ переписала постановление о запрете "Хизб ут-тахрир", изданное Верховным судом России в 2003 году. В этом постановлении теракты также не упоминались.

Обвинение основывается на записях прослушки и на неких видео. Высказывалось предположение, что прослушка велась во время собрания мусульман, прошедшего у Бекирова в сторожке краснокаменской школы 5 октября 2015 года. Там, как заявляли силовики, были прочитаны несколько докладов и темой одного из них являлось присоединение Крыма "к какой-либо мусульманской стране, которая объявит России войну (например, Турции)".

Ранее стало известно имя одного из силовиков, занимавшихся делом, - это следователь по особо важным делам майор юстиции Сергей Махнев. В карточках дел о последних продлениях политзекам ареста присутствует имя еще одного следователя - Д. Грамашов.

Никто из политзеков вину не признает.

Куку в апреле 2015 года был похищен ФСБ и избит. В декабре того же года сообщалось, что против него открыто дело по "экстремистской" 282-й статье российского УК за публикации в соцсетях. Упоминалось как минимум 42 эпизода.

В дальнейшем, однако, выяснилось, что в действительности дело открыто не было. Позже, после ареста Куку по делу мусульман, ФСБ выделило материал проверки в отношении правозащитника и направила его в СКР для возбуждения дела по 282-й статье, однако следственное ведомство в этом отказало.

С Джеппаровым за несколько недель до ареста ФСБ дважды связывалась и пыталась добиться согласия на дачу показаний против четверых уже арестованных фигурантов. Тот оба раза ответил отказом. Один из силовиков, общавшихся с крымчанином, - бывший сотрудник СБУ Александр Компанийцев, причастный к похищению и избиению Куку, а в дальнейшем - к фабрикации дела против него.

В симферопольском СИЗО-1 Куку, Сирука и Алимова прошлым летом поставили на профучет как "опасных подследственных" и поместили в спецблок. Джеппарова в нынешнем году дважды отправляли в карцер по надуманным поводам. Кроме того, ему несколько раз отказывали в лечении нарывов, которые не только причиняли сильную физическую боль, но и угрожали жизни. Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем и у других фигурантов, в частности у Алимова, Сирука и Бекирова.

Между тем сына и племянницу Куку осенью прошлого года преследовала инспектор по делам несовершеннолетних.

В ноябре 2016-го стало известно, что фигуранты дела отказались от амбулаторной психэкспертизы в знак солидарности с обвиняемым в сепаратизме зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, который также отказался проходить экспертизу амбулаторно и был на три недели помещен в психбольницу. В конце прошлого года всех шестерых политзеков тоже отправили на психэкспертизу в стационар.

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23.07.2017
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