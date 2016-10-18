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Председатель духовного управления мусульман аннексированных Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев уличен в доносительстве на мусульман полуострова. Факсимиле доноса, датированного 29 июля нынешнего года, поместил на своей ФБ-странице вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

"Кто заказывает аресты в Крыму? - прокомментировал свою публикацию политик. - Вот оно - настоящее лицо крымского "муфтията"!"

Донос Аблаева адресован начальнику УФСБ по Крыму и Севастополю Виктору Палагину, главе российского МВД Крыма Сергею Абисову и тогдашнему прокурору захваченного региона Наталье Поклонской. В заявлении говорилось, что в 12 джамаатах полуострова часть верующих самостоятельно, не подчиняясь духовному управлению, выбрала себе имамов. 5 июня, во время празднования Ид аль-фитр (Ураза-байрама), сторонников духовного управления там не допускали в мечети, утверждал муфтий.

В 8 из 12 джамаатов, также отмечал Аблаев, преобладают сторонники "Хизб ут-тахрир", в остальных четырех - сторонники течения хабашитов, образовавших особый Таврический муфтият, который, как подчеркивалось в доносе, является "незарегистрированным". Приводились имена, а в ряде случаев - и мобильники имамов.

По словам муфтия, эти священники виновны в экстремизме, воспрепятствовании осуществлению права на свободу вероисповедания и незаконном миссионерстве.

Ни один из упомянутых Аблаевым имамов, насколько известно, до сих пор фигурантом уголовного дела не стал. При этом в числе населенных пунктов, упомянутых в доносе, присутствует село Орлиное в черте Севастополя. Как утверждается, там действует хабашитский имам. Между тем именно в этом селе до ареста жил Руслан Зейтуллаев, осужденный как член не хабашитской общины, а "Хизб ут-тахрир".

Донос Эмирали Аблаева на "Хизб ут-тахрир" и хабашитов. 29.07.2016