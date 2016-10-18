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новость Муфтий Крыма Аблаев уличен в доносительстве на мусульман

18.10.2016
Сергей Аксенов награждает Эмирали Аблаева медалью "За доблестный труд". Фото: glava.rk.gov.ru
Сергей Аксенов награждает Эмирали Аблаева медалью "За доблестный труд". Фото: glava.rk.gov.ru
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Председатель духовного управления мусульман аннексированных Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев уличен в доносительстве на мусульман полуострова. Факсимиле доноса, датированного 29 июля нынешнего года, поместил на своей ФБ-странице вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

"Кто заказывает аресты в Крыму? - прокомментировал свою публикацию политик. - Вот оно - настоящее лицо крымского "муфтията"!"

Донос Аблаева адресован начальнику УФСБ по Крыму и Севастополю Виктору Палагину, главе российского МВД Крыма Сергею Абисову и тогдашнему прокурору захваченного региона Наталье Поклонской. В заявлении говорилось, что в 12 джамаатах полуострова часть верующих самостоятельно, не подчиняясь духовному управлению, выбрала себе имамов. 5 июня, во время празднования Ид аль-фитр (Ураза-байрама), сторонников духовного управления там не допускали в мечети, утверждал муфтий.

В 8 из 12 джамаатов, также отмечал Аблаев, преобладают сторонники "Хизб ут-тахрир", в остальных четырех - сторонники течения хабашитов, образовавших особый Таврический муфтият, который, как подчеркивалось в доносе, является "незарегистрированным". Приводились имена, а в ряде случаев - и мобильники имамов.

По словам муфтия, эти священники виновны в экстремизме, воспрепятствовании осуществлению права на свободу вероисповедания и незаконном миссионерстве.

Ни один из упомянутых Аблаевым имамов, насколько известно, до сих пор фигурантом уголовного дела не стал. При этом в числе населенных пунктов, упомянутых в доносе, присутствует село Орлиное в черте Севастополя. Как утверждается, там действует хабашитский имам. Между тем именно в этом селе до ареста жил Руслан Зейтуллаев, осужденный как член не хабашитской общины, а "Хизб ут-тахрир".

Донос Эмирали Аблаева на "Хизб ут-тахрир" и хабашитов. 29.07.2016

О доносительстве Аблаева еще в пятницу рассказал в интервью "5 каналу" адвокат Эмиль Курбединов, который защищает нескольких фигурантов дел крымских мусульман. Он заявил, что располагает несколькими доносами муфтия, которые намерен обнародовать несколько позже.

"Аблаев, - заметил адвокат, - через определенное время после "референдума" о "присоединении" Крыма... заявил: муфтият никого не даст обидеть, члены "Хизб ут-тахрир" - мусульмане, и мы будем их защищать. Но прошло буквально полгода, и Эмирали Аблаев перекрасился и уже забыл о своих словах".

Крымский муфтият после аннексии полуострова начал сотрудничать с незаконными российскими властями. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в августе 2015 года встречался с Аблаевым в Анкаре, а несколькими днями позже выступил с публичным обращением к нему, заявив о недовольстве соотечественников его коллаборационизмом.

В начале января нынешнего года совет муфтията призвал крымских татар не вступать в добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана, формируемый Ислямовым на континентальной Украине. "Геополитические карты перекраивают сильнейшие мира сего, и Всевышний позволяет это одним в противовес другим, обеспечивая некий баланс. Не самая мудрая позиция рваться на роль инструмента, которым перекраиваются сии карты", - заявлялось в обращении.

В преддверии выборов в Госдуму на территории аннексированного полуострова Аблаев убеждал крымских татар принять участие в голосовании и сам явился на выборы 18 сентября. Однако бóльшая часть коренного населения Крыма, следуя призыву Меджлиса, выборы проигнорировала.

Формально Аблаев, так же как и ряд других коллаборантов, до последнего времени продолжал числиться членом Меджлиса. 22 сентября, через несколько дней после думских выборов, муфтия исключили из этой структуры.

4 января 2016 года национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев объявил, что в Киеве создается новое духовное управление мусульман Крыма. Он пояснил, что "муфтият Крыма сейчас не отображает чаяния и мысли мусульман Крыма", поскольку "находится в полном подчинении оккупанту".
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18.10.2016

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