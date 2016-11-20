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В Киеве образовано независимое Духовное управление мусульман Крыма. Об этом в субботу сообщили "15 минут".

Решение было принято на съезде представителей крымскотатарских мусульманских организаций. За проголосовали все 40 делегатов от 14 религиозных объединений. В съезде приняли участие также члены Меджлиса и Курултая крымскотатарского народа, в том числе председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Муфтием Крыма избран Айдер Рустамов. Его кандидатуру поддержали 38 делегатов.

Также прошли выборы в совет улемов (богословов) - координационный и контролирующий орган муфтията. В него вошли девять человек с религиозным образованием; еще два места зарезервированы для членов Меджлиса или ветеранов национального движения. Главой совета избран Сулейман Хайрулаев.

Рустамов после избрания в беседе с "15 минутами" заверил: "Я как муфтий буду прилагать максимум усилий для того, чтобы на всех возможных международных площадках говорить о проблемах крымских татар - мусульман, защищать их права".

Крымские татары, заметил муфтий, столкнулись с вызовами, на которые нужно отвечать. К таким вызовам он отнес, в частности, притеснения своего народа в аннексированном Крыму.

О планах образовать новое духовное управление мусульман национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев объявил еще в начале января. Он пояснил, что "муфтият Крыма сейчас не отображает чаяния и мысли мусульман Крыма", поскольку "находится в полном подчинении оккупанту".

Духовное управление мусульман, действующее в Симферополе, после аннексии полуострова начало сотрудничать с незаконными российскими властями. Чубаров в августе 2015 года встречался с муфтием Эмирали Аблаевым в Анкаре, а несколькими днями позже выступил с публичным обращением к нему, заявив о недовольстве соотечественников его коллаборационизмом.

Между тем в начале нынешнего года совет симферопольского муфтията призвал крымских татар не вступать в добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана, формируемый вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар Ленуром Ислямовым на континентальной Украине. "Геополитические карты перекраивают сильнейшие мира сего, и Всевышний позволяет это одним в противовес другим, обеспечивая некий баланс. Не самая мудрая позиция рваться на роль инструмента, которым перекраиваются сии карты", - заявлялось в обращении.

В преддверии выборов в Госдуму на территории аннексированного полуострова Аблаев убеждал крымских татар принять участие в голосовании и сам явился на выборы 18 сентября. Однако бóльшая часть коренного населения Крыма, следуя призыву Меджлиса, выборы проигнорировала.

Формально Аблаев, так же как и ряд других коллаборантов, до последнего времени продолжал числиться членом Меджлиса. 22 сентября, через несколько дней после думских выборов, муфтия исключили из этой структуры.

В середине октября Аблаев был уличен в написании доносов на мусульман в ФСБ, МВД и прокуратуру.

В начале ноября симферопольский муфтият заявил, что не возражает против постройки православной церкви на месте разрушенной Биюк-джами (Большой соборной мечети) в Феодосии.