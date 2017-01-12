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УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю намерено инкриминировать фигурантам дел крымских мусульман дополнительное обвинение - по статье 278 российского УК (насильственный захват власти), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Эмиль Курбединов, защищающий ряд политзеков, проходящих по этим делам.

Предъявление обвинений по 278-й статье силовики намерены начать 13 января.

"Вы представляете себе - жили себе крымские мусульмане, крымские татары - и вдруг стали россиянами-террористами, и их еще обвинили в захвате власти в России! - возмутился адвокат. - Обвинили те, кто в феврале 2014 года в масках и со снайперскими винтовками с ночи расположились в административных зданиях Крыма, те, кто на "Тиграх", БТР'ах и прочих -ах въехали на полуостров и потом объявили о том, что мы теперь живем в другой стране!"

Сейчас в производстве регионального главка ФСБ находятся три дела крымских мусульман: второе (ялтинско-алуштинское), третье (бахчисарайское) и четвертое (симферопольское). Приговор по первому (севастопольскому) делу ранее был подтвержден Верховным судом России в отношении трех фигурантов и отменен в отношении Руслана Зейтуллаева - основного обвиняемого. Материалы в его отношении Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит повторно.

По трем остальным делам крымских мусульман арестованы 15 человек: шесть по второму, четыре по третьему, пять по четвертому. Всем им вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". В каждом из дел по одному основному фигуранту - это соответственно Муслим Алиев, Энвер Мамутов и Теймур Абдуллаев. Каждому из них инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Остальным 12 политзекам вменена часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации). Фигурантам второго и третьего дел по этому обвинению грозит от 5 до 10 лет колонии, а фигурантам четвертого, поскольку они были задержаны уже после вступления в силу "закона Яровой", ужесточившего санкцию части 2 статьи 205.5, - от 10 до 20 лет.

В конце прошлого - начале нынешнего года все обвиняемые по ялтинско-алуштинскому делу побывали на стационарной психэкспертизе. Причиной стало то, что они в знак солидарности с зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, находившимся в психбольнице в августе - сентябре, отказались проходить экспертизу амбулаторно. В конце декабря на стационарную психэкспертизу начали направлять фигурантов бахчисарайского дела. Участвовали ли и они в акции солидарности с Умеровым, не уточнялось. Сейчас в психбольнице находятся двое обвиняемых по третьему делу - Мамутов и Ремзи Меметов.

Между тем фигуранты симферопольского дела мусульман в конце декабря сообщили о пытках и издевательствах со стороны силовиков.