О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257908.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257908.html
Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Спецслужбы, Акции протеста, Ксенофобия, Религия, Здоровье, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Эмир-Усеин Куку

новость Крымского политзека Куку вернули в СИЗО после стационарной психэкспертизы

10.01.2017
Эмир-Усеин Куку. Фото с личной ФБ-страницы
Эмир-Усеин Куку. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Фигуранта второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман Эмир-Усеина Куку вернули в СИЗО после прохождения психиатрической экспертизы. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на активистку Анну Богачеву.

По словам Богачевой, семеро фигурантов разных дел крымских мусульман уже прошли принудительную экспертизу. Еще четверо в настоящее время находятся психиатрической больнице.

29 декабря обвиняемого по ялтинскому делу Вадима Сирука, мужа Богачевой, вернули в СИЗО после прохождения экспертизы в психиатрической больнице. "Врачи очень внимательно относятся к пациентам, но все происходит в присутствии сотрудников ОМОНа, поэтому это можно расценивать как психологическое давление", - отметила тогда Богачева.

О фабрикации второго дела крымских мусульман стало известно 11 февраля. Помимо Куку и Сирука тогда были задержаны Энвер Бекиров и Муслим Алиев. На другой день всех четверых арестовали. 18 апреля были задержаны, а 19-го - арестованы еще два фигуранта дела - Рефат Алимов и Арсен Джеппаров. На сегодня аресты всем шестерым продлены до 8 декабря.

Дело ведет крымский главк ФСБ. Всем шестерым политзекам вменяется участие в деятельности "Хизб ут-тахрир". Алимову и Джеппарову инкриминирована часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 5 до 10 лет колонии. Об остальных обвиняемых известно, что трем из них также вменена часть 2 статьи 205.5, а одному - часть 1 этой же статьи (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Однако кто именно проходит по делу как организатор, не уточнялось.

В конце июля стало известно, что Куку, а также Сирука и Алимова фсиновцы поставили на профилактический учет как "опасных подследственных" и поместили в спецблок СИЗО, где обычно содержатся либо бывшие силовики, либо особо опасные преступники. Попков, однако, отмечал, что правовых последствий для обвиняемых перевод в спецблок не несет, так что обжаловать эту меру он не планирует.

В сентябре адвокат Эдем Семедляев сообщил, что всех шестерых обвиняемых подвергнут стационарной психэкспертизе. Соответствующее постановление следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, ведущий дело, вынес в отместку за акцию солидарности политзеков с зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым. Первоначально фигурантов дела предполагалось подвергнуть краткой амбулаторной психэкспертизе. Однако они отказались проходить ее в знак протеста против принудительной отправки Умерова в психиатрический стационар.

Оставить комментарий Обсудить
10.01.2017
статья Статьи по теме
Эмиль Курбединов

Борьба за существование

Мария Томак, 14.11.2016

Крымские татары противостоят террору, осваивая инструменты мирной борьбы. Они объединяются, сотрудничают с движением дагестанских матерей, помогают семьям, попавшим в беду. Адвокат Эмиль Курбединов рассказал правозащитнице Марии Томак о новых репрессиях, подлых методах спецслужб и об инициативе "Крымская солидарность".

новость Новости по теме
30.12.2016 Еще двое фигурантов дела крымских мусульман направлены на психиатрическую экспертизу →
06.12.2016 Аресты фигурантов четвертого дела крымских мусульман продлены до 11 марта →
17.11.2016 Крымских политзеков Алиева и Джеппарова госпитализировали в психбольницу →
02.11.2016 Второе дело крымских мусульман: фигурантам предстоит стационарная психэкспертиза →
27.09.2016 Детей крымского политзека Куку преследует инспектор по делам несовершеннолетних →
07.09.2016 Зампреда Меджлиса Умерова освободили из психиатрической больницы →
06.09.2016 Аресты фигурантов второго дела крымских мусульман продлены до 8 декабря →
30.08.2016 США призвали Россию освободить зампреда Меджлиса Умерова →
23.08.2016 Киевскому адвокату Закревской ФСБ запретила въезд в Крым →
21.08.2016 Здоровье Ильми Умерова в психбольнице резко ухудшилось →
11.08.2016 Ильми Умерова принудительно отправляют на стационарную психэкспертизу →
04.08.2016 В контору крымского адвоката Курбединова пытались проникнуть силовики →
25.07.2016 Трех фигурантов второго дела крымских мусульман объявили "опасными подследственными" →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Голый народ
Виталий Портников
статья Русские хакеры: конец саги
Владимир Абаринов
новость Конфликты в сирийском небе
Российский бомбардировщик в Сирии. Кадр телеканала "Звезда"
новость Бастрыкин в списке Магнитского
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Пархоменко и Троцкий
383
новость Следствие по делу Улюкаева продлили
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
новость Трамп помог Тимченко
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
новость Поставки "Ярсов" срываются
Стратегическая ракета "Ярс". Фото: mil.ru
новость Исаакий отдают РПЦ
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость Обама: Я правильно оценил Путина
Барак Обама за компьютером. Фото: whitehouse.gov
новость Смерть в колонии
Руслан Сайфутдинов. Фото: znak.com
в блоге Поэт про себя
383
новость Хакерами займется спецкомиссия
Конгресс США. Фото: house.gov
новость "Платон" станет дороже
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
в блоге Чудо русской крутизны
383
статья Победа Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Покушение на Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp
новость Отставка Мадуро не удалась
Акции протеста в Венесуэле. Фото: eluniversal.com
новость Новые миллиарды на "Зенит-арену"
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
новость Менты освободили младенца
Нилуфар и Манижа Мамасаидовы, 09.01.2017. Кадр видео с ФБ-страницы Бахрома Исмаилова