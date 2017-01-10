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Фигуранта второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман Эмир-Усеина Куку вернули в СИЗО после прохождения психиатрической экспертизы. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на активистку Анну Богачеву.

По словам Богачевой, семеро фигурантов разных дел крымских мусульман уже прошли принудительную экспертизу. Еще четверо в настоящее время находятся психиатрической больнице.

29 декабря обвиняемого по ялтинскому делу Вадима Сирука, мужа Богачевой, вернули в СИЗО после прохождения экспертизы в психиатрической больнице. "Врачи очень внимательно относятся к пациентам, но все происходит в присутствии сотрудников ОМОНа, поэтому это можно расценивать как психологическое давление", - отметила тогда Богачева.

О фабрикации второго дела крымских мусульман стало известно 11 февраля. Помимо Куку и Сирука тогда были задержаны Энвер Бекиров и Муслим Алиев. На другой день всех четверых арестовали. 18 апреля были задержаны, а 19-го - арестованы еще два фигуранта дела - Рефат Алимов и Арсен Джеппаров. На сегодня аресты всем шестерым продлены до 8 декабря.

Дело ведет крымский главк ФСБ. Всем шестерым политзекам вменяется участие в деятельности "Хизб ут-тахрир". Алимову и Джеппарову инкриминирована часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 5 до 10 лет колонии. Об остальных обвиняемых известно, что трем из них также вменена часть 2 статьи 205.5, а одному - часть 1 этой же статьи (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Однако кто именно проходит по делу как организатор, не уточнялось.

В конце июля стало известно, что Куку, а также Сирука и Алимова фсиновцы поставили на профилактический учет как "опасных подследственных" и поместили в спецблок СИЗО, где обычно содержатся либо бывшие силовики, либо особо опасные преступники. Попков, однако, отмечал, что правовых последствий для обвиняемых перевод в спецблок не несет, так что обжаловать эту меру он не планирует.

В сентябре адвокат Эдем Семедляев сообщил, что всех шестерых обвиняемых подвергнут стационарной психэкспертизе. Соответствующее постановление следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, ведущий дело, вынес в отместку за акцию солидарности политзеков с зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым. Первоначально фигурантов дела предполагалось подвергнуть краткой амбулаторной психэкспертизе. Однако они отказались проходить ее в знак протеста против принудительной отправки Умерова в психиатрический стационар.