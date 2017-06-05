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новость Аресты фигурантов второго дела крымских мусульман продлены до 8 августа

05.06.2017
Вадим Сирук. Источник: krymr.com
Вадим Сирук. Источник: krymr.com
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Судьи верховного суда аннексированного Крыма Олег Лебедь и Константин Караваев продлили фигурантам второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман сроки содержания в СИЗО еще на два месяца - до 8 августа. Об этом сообщают "Крым.Реалии". Как следует из расписания слушаний на сайте суда, Лебедь рассматривал ходатайства в отношении Арсена Джеппарова, Муслима Алиева и Эмир-Усеина Куку, а Караваев - в отношении Рефата Алимова, Вадима Сирука и Инвера (Энвера) Бекирова.

Все шесть ходатайств были заявлены следователем по особо важным делам крымского главка ФСБ майором юстиции Сергеем Махневым.

Как сообщил на своей ФБ-странице адвокат Сирука Эмиль Курбединов, слушания в очередной раз незаконно проводились в закрытом режиме. Сирук заявил ходатайство о проведении открытого заседания, однако это ходатайство отклонили. Тогда политзек заявил отвод судье, а адвокат - прокурору. Отводы удовлетворены также не были.

Как отметил адвокат Куку Алексей Ладин, в августе у четырех из шести фигурантов дела - помимо Куку это Алиев, Сирук и Бекиров - истекают полтора года с момента задержания, то есть предельный срок содержания в СИЗО до передачи дела в суд. Согласно части 8.1 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей), далее их арест может быть продлен максимум на 30 суток, лишь если следствие готовит дело к передаче в суд, причем ходатайство должен подавать уже не следователь, а прокурор.

Фигуранты дела - жители Большой Ялты и Большой Алушты. Всем им инкриминировано членство в "Хизб ут-тахрир". Первоначально в деле было только одно обвинение. Алиеву - основному фигуранту - вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающую срок вплоть до пожизненного; остальным - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, составляет до 10 лет колонии.

Однако в январе нынешнего года всем шестерым обвиняемым инкриминировали также статью 278 кодекса (насильственный захвату власти). На такой шаг ФСБ пошла для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло.

Большинству фигурантов 278-я статья вменена через часть 1 статьи 30 (приготовление); с учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) такое обвинение предусматривает до 10 лет колонии. Между тем Алиеву, как следует из карточки дела о продлении ему ареста, инкриминировано не приготовление, а собственно захват власти; по такому обвинению российский УК предусматривает от 12 до 20 лет.

Никто из политзеков вину не признает.

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05.06.2017
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