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Также: Политзеки, Президент, Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Александр Кольченко, Олег Сенцов

новость Россия повторно отказалась передать Украине Сенцова и Кольченко

06.02.2017
Олег Сенцов и Александр Кольченко на оглашении приговора. Фото Игоря Хорошилова/Грани.Ру
Олег Сенцов и Александр Кольченко на оглашении приговора. Фото Игоря Хорошилова/Грани.Ру
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Россия повторно отказала Украине в передаче крымских узников Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами. Это "гражданство" было насильно навязано им одновременно с аннексией Крыма", - написал Петухов.

"Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека", - добавил замминистра, опубликовав при этом копии отказа российского МИДа от 9 января.

О первом отказе российского Минюста в выдаче Сенцова и Кольченко Украине стало известно 21 октября 2016 года. Чиновники сослались на то, что оба политзека после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому, согласно российским законам, даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны они не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

Между тем на сайте российского омбудсмена Татьяны Москальковой указывалось, что "наличие украинского гражданства О. Сенцова и А. Кольченко официально подтверждено и ни у кого не вызывает сомнения".

В то же время, однако, отмечается, что Сенцов и Кольченко "были признаны гражданами Российской Федерации, поскольку в установленный месячный срок официально не заявили об отказе от российского гражданства". "При этом они отказались воспользоваться данной возможностью, не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали", - говорится в публикации.

Летом 2016 года Кольченко пытались навязать российское гражданство. В июне ему в колонию принесли российский паспорт и предложили расписаться в нем, однако политзек отказался это сделать.

Тогда Кольченко предложили написать отказ от гражданства, но он тоже отказался, поскольку это подразумевает, что российское гражданство он все-таки признает.

В 2015 году Сенцов и Кольченко были осуждены соответственно к 20 и 10 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов отбывает срок в ИК-1 в Якутске, Кольченко - в ИК-6 в Копейске, пригороде Челябинска.

В начале мая сообщалось, что Сенцов и Кольченко заполнили все документы, необходимые для их экстрадиции на Украину. 15 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Украина ведет совместную работу для обмена заключенными, и в числе заключенных упомянул Сенцова.

На другой день глава Минюста Александр Коновалов заявил, что возвращение Сенцова и Кольченко не относится к компетенции его ведомства. Чиновник пояснил, что процедура рассмотрения документов об экстрадиции осужденных на родину занимает определенное время, а вопрос ускоренной выдачи, как в случае с Надеждой Савченко, решается дипломатически.

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06.02.2017
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День Олега

13.07.2016

Украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 40 лет. В России он приговорен к 20 годам по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов отбывает срок в ИК-1 строгого режима в Якутске. В Киеве на площади Независимости прошла акция в его поддержку с участием освобожденных заложников Геннадия Афанасьева и Надежды Савченко. ВИДЕО.

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