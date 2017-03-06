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новость Аресты фигурантов второго дела "украинских диверсантов" продлены до 8 мая

06.03.2017
Владимир Дудка. Источник: crimeahrg.org
Владимир Дудка. Источник: crimeahrg.org
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Судья Ленинского райсуда аннексированного Севастополя Виктор Климаков продлил фигурантам второго дела "украинских диверсантов" Дмитрию Штыбликову, Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке сроки содержания в симферопольском СИЗО-1 еще на два месяца - до 8 мая. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Как рассказал "Крым.Реалиям" брат другого обвиняемого Алексей Штыбликов, родственников на слушания о продлении ареста политзеку в нарушение российских законов не допустили, а адвокат на оглашение постановления не явился.

Иных подробностей заседаний в СМИ и соцсетях не сообщается.

Все трое обвиняемых - жители Севастополя. 46-летний Штыбликов и 40-летний Бессарабов - военные эксперты; 52-летний Дудка - украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. Штыбликов в прошлом также служил в украинской армии.

Фигурантов дела задержали 9 ноября 2016 года. На другой день тот же Ленинский райсуд арестовал всех троих на два месяца; 30 декабря срок содержания политзеков в СИЗО был продлен до 8 марта.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Как сообщалось, Штыбликову, Бессарабову и Дудке вменена часть 2 статьи 281 российского УК (диверсия), предусматривающая от 12 до 20 лет колонии. Исходя из фабулы дела можно, однако, предположить, что это обвинение инкриминировано через часть 1 статьи 30 кодекса (приготовление к преступлению); в таком случае максимальный срок, грозящий политзекам, - 10 лет.

В спецслужбе заявляли, будто фигуранты планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". Утверждалось, что у политзеков изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем 12 ноября выяснилось, что оружие, которое изъяли у "диверсантов", предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны - они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

14 ноября ФСБ распространила видеозаписи, на которых Штыбликов и Бессарабов дают признательные показания. Запись допроса Дудки спецслужба не обнародовала. Позже в тот же день стало известно, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением.

Между тем следователь по делу тогда же заявил, что Штыбликов отказался от услуг адвоката "Агоры" Александра Попкова, соглашение с которым заключили его родственники. Позже "Крым.Реалии" сообщили, что политзек подписал соглашение с другим адвокатом - Арманом Петросяном. Брат арестованного высказывал опасения, что Петросяна Штыбликову навязала ФСБ. "Я виделся с ним 17 ноября, - отмечал брат политзека. - Он за неделю никого из родственников в известность не ставил, не рассказывал о ходе дела. Говорит, что ничего страшного не происходит, что дело может не дойти и до суда. Как будто на краже из песочницы попались".

В нынешней публикации "Крым.Реалий" не уточняется, был ли именно Петросян тем адвокатом, который не явился в понедельник на оглашение постановления о продлении ареста.

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06.03.2017

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