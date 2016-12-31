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Министерство юстиции Украины решило принять осужденного российским судом Валентина Выговского на родину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда РФ, которым осужден Валентин Выговский, в соответствие с законодательством Украины. После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. Затем, при наличии согласия всех сторон, должна состояться передача заключенного", - говорится в сообщении.

Действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля в ведомство поступило обращение Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из Рроссии на Украину его сына Валентина. Решение министерства было принято на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года.

Выговский был похищен "самообороной" Крыма после аннексии полуострова. Боевики несколько дней удерживали его в захваченном главке СБУ в Симферополе и там избивали. Затем Выговского вывезли в Россию.

15 декабря 2015 года Мособлсуд приговорил Выговского к 11 годам строгого режима по статье 276 УК (шпионаж). 31 марта 2016-го Верховный суд подтвердил этот приговор.

Дело имело гриф "совершенно секретно". Суд над Выговским, как и рассмотрение его апелляции, проходили в закрытом режиме. Сообщалось, что украинец полностью признал вину и заключил сделку с прокуратурой.

Согласно фабуле дела, Выговского интересовали разработки в авиационно-космической отрасли. ФСБ утверждала, что в поле ее зрения украинец попал "в 2012 году по подозрению в собирании и хранении сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа, а также сведений, составляющих государственную тайну, в целях их передачи представителю иностранного государства".

Выговский В конце апреля 2016-го Минюст Украины направил в российское Министерство юстиции запрос о выдаче Выговского на родину.