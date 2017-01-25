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Также: Право, Спецслужбы, Украина, Россия, Война, СМИ, Общество, Европа, Политика | Персоны: Роман Сущенко, Марк Фейгин

новость Арест украинского журналиста Сущенко продлен до 30 апреля

25.01.2017
Роман Сущенко в Мосгорсуде, 27.10.2016. Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка
Роман Сущенко в Мосгорсуде, 27.10.2016. Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка
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Судья Лефортовского райсуда Москвы Анна Журман продлила украинскому журналисту Роману Сущенко, арестованному в России по "шпионскому" делу, срок содержания в СИЗО еще на три месяца - до 30 апреля. Об этом сообщает Интерфакс.

Адвокат политзека Марк Фейгин настаивал на проведении открытых слушаний, указывая, что, хотя дело Сущенко имеет гриф "совершенно секретно", никаких секретных документов в заседании оглашать не предполагается. Однако Журман отклонила ходатайство - рассмотрение ходатайства ФСБ прошло в закрытом режиме.

Также судья отказалась допустить генконсула Украины в Москве Геннадия Брескаленко к участию в слушаниях в качестве общественного защитника политзека.

47-летний Сущенко, парижский корреспондент агентства "Укринформ", 30 сентября 2016 года прибыл в Москву по частному делу и сразу же был задержан. ФСБ вменяет ему статью 276 УК (шпионаж), предусматривающую от 10 до 20 лет колонии.

О задержании Сущенко российская сторона не сообщила ни его жене, ни в украинские официальные структуры, что грубо нарушает международные нормы. Журналиста случайно обнаружили в СИЗО "Лефортово", уже после ареста, члены московской ОНК.

Когда появилась информация правозащитников, в спецслужбе заявили, будто Сущенко является полковником Главного управления разведки Украины, а задержали его "при проведении шпионской акции". Согласно фабуле дела, журналист собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Национальной гвардии. Иных деталей дела силовики не сообщили.

В ГУР Украины информацию ФСБ назвали "очередным фэйком".

Вменяемую вину журналист не признает.

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25.01.2017

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