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Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил фигурантам четвертого дела крымских мусульман Теймуру Абдуллаеву, его брату Узеиру (Узаиру) Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову, Рустему Исмаилову и Айдеру Салединову сроки содержания в СИЗО еще на три месяца, а всего до восьми месяцев - до 11 июня. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Как следует из публикации в ФБ-группе "Крымская солидарность", решения по крайней мере в отношении некоторых фигурантов вынес судья Алексей Тихопой.

На слушания доставили только трех из пятерых обвиняемых. Двое - Исмаилов и Салединов - находятся в психбольнице на стационарной экспертизе, и в суд их не привезли. Семедляев в комментарии, помещенном в группе "Крымская солидарность", расценил это как нарушение.

Следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю мотивировал необходимость оставить обвиняемых в СИЗО тем, что следствие по делу еще не завершено. Все адвокаты настаивали на переводе политзеков под домашний арест, однако доводы защиты были проигнорированы.

Блогер Ремзи Бекиров опубликовал на своей ФБ-странице фотографию малолетних детей политзеков в коридоре суда. Они пришли повидаться с отцами, однако в зал их не допустили. Как пояснил Семедляев, посещение судебных слушаний лицам моложе 12 лет не разрешено.

Все фигуранты дела до ареста жили в симферопольском микрорайоне Каменке и в пригороде столицы региона Строгановке. Они были задержаны 12 октября 2016 года и на другой день арестованы.

Политзекам вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного, остальным - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии. Никто из них вину не признает.

В декабре стало известно, что фигуранты дела во время доставки на следственные действия подвергаются побоям со стороны конвоиров из ФСБ. Об избиениях и издевательских условиях перевозки сообщили Узеир Абдуллаев, Исмаилов и Салединов. Теймур Абдуллаев на побои не жаловался, однако рассказал об угрозах применения силы.