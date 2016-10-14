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новость Асад: Запах Третьей мировой войны чувствуется в воздухе

14.10.2016
Башар Асад. Фото: sana.sy
Башар Асад. Фото: sana.sy
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Президент Сирии Башар Асад предупредил о возможной угрозе глобального конфликта из-за ситуации в Сирии. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"На сегодняшний день мы наблюдаем ситуацию, похожую на холодную войну в стадии развития. Это нечто, что появилось совсем недавно, потому что я думаю, что Запад, и особенно США, не остановили холодную войну даже после распада СССР", - сказал Асад.

"Поэтому это запах войны, которую вы описали как Третью мировую войну, чувствуется в воздухе, но это еще не прямое военное столкновение. Хотя оно имеет военную, террористическую и политическую составляющую", - ответил сирийский президент на вопрос корреспондента издания.

Асад подчеркнул, что процесс противостояния включает много "политических сцен", но Сирия является одной из наиболее важных. При этом он согласился с утверждением, что война в Сирии стала прямым конфликтом между Россией и США.

"Американцы еще с войны в Афганистане в ранние восьмидесятые и до наших дней уверены, что терроризм - это козырная карта, которую всегда можно бросить на стол. Вы можете держать ее в кармане, а когда надо, вытащить. Поэтому мы говорим о разных идеологиях, о разных подходах. Вот почему русско-американский конфликт естественен, и даже если между вами есть диалог, вы говорите о разных вещах", - сказал сирийский президент.

"Мы видим эскалацию конфликта, но главная цель - сохранить американскую гегемонию над миром, не позволить никому быть партнером на политической или международной арене, будь то Россия или даже их союзники на Западе", - добавил Асад.

По его мнению, главной проблемой Сирии стало вмешательство других стран, которые поддерживают террористов "ежедневно и ежечасно". Союзниками Дамаска, по словам Асада, являются Россия, Иран и ливанская группировка "Хезболла".

Несколькими днями ранее Россия наложила вето на предложенный Францией проект резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии. Проект предполагал полное прекращение полетов над Алеппо и, соответственно, авиаударов по этому городу.

Для принятия Совбезом резолюций требуется поддержка 9 из 15 входящих в него стран. Проект был поддержан 11 государствами. Китай и Ангола воздержались, тогда как Россия и Венесуэла проголосовали против. Однако из-за применения Москвой права вето документ принят не был.

Заместитель постпреда США Дэвид Прессман в ответ на это заметил: "Россия стала одним из главных спонсоров террора в Алеппо. Она использует тактику, скорее подобающую бандам, нежели правительствам". Москва, добавил Прессман, "намерена допустить, чтобы убийства продолжались, и фактически принимает участие в их совершении".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.10.2016

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