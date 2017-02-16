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Московская мэрия согласовала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова, однако предложила организаторам изменить маршрут. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

При этом чиновник не уточнил, какие именно варианты предложила мэрия, пообещав озвучить их позже, "по мере принятия решения".

По словам ответственного секретаря движения "Солидарности" Михаила Шнейдера, московские власти предложат организаторам такой же маршрут, как и в прошлом году. "Только что появилась предварительная информация, что мэрия предложит оргкомитету марша Бориса Немцова прошлогодний маршрут: по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова", - написал Шнейдер в своем Фейсбуке.

Заявка на проведение акции была подана 13 февраля. Марш должен состояться 26 февраля. Заявленная численность участников - до 30 тысяч человек. Маршрут пройдет от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост, где был застрелен Немцов. По этому же маршруту прошел первый марш памяти политика в 2015 году.

В начале февраля организаторы Марша передали в мэрию Москвы письмо на имя главы города Сергея Собянина. "Мы намерены пройти шествием по тому же маршруту, по которому шли 1 марта 2015 года, через день после убийства Бориса - от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост - с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его гибели", - говорилось в документе.

Под письмом стоят подписи Людмилы Алексеевой, Льва Рубинштейна, Льва Пономарева, Лии Ахеджаковой, Алексея Навального, Владимира Мирзоева, Дмитрия Быкова, Ирины Прохоровой, Владимира Рыжкова, Дмитрия и Геннадия Гудковых и многих других.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.1 марта не менее 50 тысяч человек приняли участие в московском марше памяти Немцова. Плотная толпа заполнила все пространство набережной ( ВИДЕО). Акции памяти политика прошли и в других городах.

В 2016 году правительство Москвы отклонило намеченный организаторами маршрут, совпадавший с прошлогодним, и предложило провести шествие по бульварам. Организаторы приняли это предложение.

В годовщину гибели Немцова акции его памяти прошли во многих городах. Однако в ряде регионов власти отказывались согласовывать памятные мероприятия. Их участников задерживали. В Кемерово троих активистов арестовали на 10 суток.