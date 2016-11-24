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На суде по делу об убийстве Немцова свидетельница заявила, что в феврале 2015 года ей угрожал Руслан Геремеев, замкомандира батальона "Север". Зарина Исоева была его домработницей: она готовила и делала уборку в двух квартирах на Веерной, при этом была знакома почти со всеми обвиняемыми (кроме Хамзата Бахаева), жившими там или приходившими в гости.

Исоеву допрашивали два дня. По ее словам, на следствии она сделала вид, что не узнает людей на видеозаписях с Красной площади и из аэропорта, потому что боялась за свою жизнь, а на самом деле сразу узнала обвиняемых и некоторых их знакомых, по делу не привлекающихся. Она сообщила, что в мае-июне 2016 года ей угрожали по телефону, после чего она попросила у Следственного комитета госзащиту.

И наконец, Исоева заявила, что в середине февраля 2015 года, то есть недели за две до убийства Немцова, когда она убиралась в квартире, а "пацаны" разговаривали между собой, к ней подошел Руслан Геремеев и пообещал "сломать ноги, если она узнает что-то лишнее". О чем был разговор, она, впрочем, не знает.

Это, пожалуй, стало одной из сенсаций процесса. Если вдруг кто-то не помнит, Руслан Геремеев по делу не привлекается. Организатором и одновременно заказчиком убийства следствие считает его тезку и личного водителя Руслана Мухудинова, которого почему-то не получается найти. Предполагается, что водитель в качестве киллера нанял Заура Дадаева, коллегу своего работодателя, также находящегося в должности замкомандира. О мотивах Мухудинова ничего не известно, потому что его не нашли и не спросили.

Чуть ранее в суде исследовались доказательства, связанные с машиной ZAZ Sens, которая очевиднейшим образом имеет отношение к убийству. После перешли на квартиры на Веерной улице. Обнародованные на процессе факты вкупе с новыми признаниями Исоевой помогают восстановить хронологическую картину. Читателю предлагается самостоятельно сделать выводы о роли Руслана Геремеева в преступлении.

Сентябрь 2014 года. В риэлторскую компанию ООО "Гарант-Риелти" позвонил мужчина, представившийся Асланбеком, и попросил подыскать для съема квартиру в районе метро "Славянский бульвар". Проживать в ней должны были его знакомый Руслан с шефом. Была найдена трехкомнатная квартира по адресу: Веерная, 3, к. 4. На осмотр приехали Асланбек и Руслан Мухудинов, на последнего и был оформлен договор аренды.

Октябрь 2014 года. Юлия Петренко, работавшая официанткой в клубе "Цинк", познакомилась с Русланом Геремеевым. Тот попросил ее найти домработницу. На предложение откликнулась ее знакомая Зарина Исоева. Исоева пришла на встречу в клуб "Цинк", увидела там Руслана Геремеева, Руслана Мухудинова и Асланбека (фамилию Асланбека она не знает, но из разговора поняла, что он недавно получил звание полковника). Исоева договорилась с Русланом Геремеевым о работе и на следующий день приступила: убиралась и готовила в квартире на Веерной, 3. За каждое посещение Геремеев платил ей 2 тысячи рублей. У нее сложилось впечатление, что Геремеев нигде не работал. Также она знает, что он иногда ездил в "Президент-Отель". Мухудинов ей рассказал, что зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц.

Декабрь 2014 года. Руслан Мухудинов позвонил в ООО "Гарант-Риелти" и выразил желание купить другую квартиру для шефа. Фирма подыскала квартиру на Веерной, 46, к. 1. Задаток внес сам Мухудинов, а покупку оформили на племянника шефа - Артура Геремеева. Квартира стоила чуть больше 19 млн руб. Сделку закрыли до Нового года.

Также до Нового года на Веерной, 3 Исоева видела Заура Дадаева (напомним, это предполагаемый киллер).

Январь 2015 года. Руслан Геремеев переселился на Веерную, 46 и познакомился с консьержкой этого дома Галиной Гарафоновой. Она записывала в тетрадку гостей. Указала, что Темирлан Эскерханов (обвиняется в слежке за Немцовым) приходил часто вместе с Геремеевым. Заура Дадаева она также видела в числе гостей, но реже.

Исоева теперь убиралась и готовила в обеих квартирах. На Веерной, 3 после Нового года она познакомилась с Эскерхановым, Анзором и Шадидом Губашевыми (второй обвиняется только в слежке, а первый и в слежке, и в том, что был за рулем машины, которая забрала Дадаева с моста сразу после убийства). Она уточнила, что лицо Шадида Губашева ей знакомо и видеть она его могла, вероятнее всего, на Веерной, 3, однако, точных обстоятельств не помнит. На Веерной, 46, по ее словам, Руслан Геремеев жил один, а в гостях у него бывали Дадаев, Артур Геремеев, Эскерханов (последнего она там видела пять раз). В целом у нее сложилось ощущение, что Руслан Геремеев главный, "пацаны" - его близкие друзья, а Мухудинов просто шофер.

Середина февраля 2015 года. На Веерной, 3 появился Беслан Шаванов (по версии следствия, следил за Немцовым на Красной площади, был в машине с Анзором Губашевым, а при задержании подорвался на мине).

В этих же числах, по словам Исоевой, Геремеев высказал ей непонятную угрозу "сломать ноги".

27 февраля. 22:39. На видео мужчина в кепке проверяет стеклянную дверь ГУМа, внутри которого ужинают Немцов и Дурицкая. Двери на вход уже закрыты. Исоева узнала в мужчине Анзора Губашева.

22:39 - 22:54. Двое мужчин то и дело попадают в поле зрения камер на Красной площади и в окрестностях. Они обходят ГУМ, потом заходят на каток. Один из них тот же, что проверял дверь. В другом, повыше, в шапке, Исоева узнает Беслана Шаванова.

23:31 - время убийства.

23:39. На видео с камеры, расположенной по адресу: Трубниковский пер., 30, с. 1 (там, где была брошена машина ZAZ Sens), видно, как в сторону Нового Арбата уходят те же двое мужчин, которые час назад ходили на Красной площади.

28 февраля. 00:53. Видео на подъезде на Веерной, 46. Подъезжает машина, из которой выходят четверо мужчин. Исоева опознала Дадаева, Шаванова, Анзора Губашева и Джабраиля (фамилию Джабраиля не знает, знает лишь, что это друг Геремеева). Через две минуты они зашли в подъезд.

2:02. Дадаев и друг Эскерханова, которого Исоева не знает по имени, выходят из дома.

13:22 - 14:06. Видеозаписи из аэропорта "Внуково". Анзор Губашев и Шаванов (людей на видео по-прежнему опознает Исоева) улетают в Грозный. Мухудинов их провожает.

1 марта. С 12:32 во "Внуково" прибывают Мухудинов, Руслан Геремеев, Дадаев и Беслан (но не Шаванов - этого Беслана, по словам Исоевой, называли Бес). Дадаев и Геремеев улетают в Грозный.

Подписан приказ об увольнении Дадаева (в воскресенье).

Начало марта 2015 года. Руслан Мухудинов сказал Исоевой, что все пацаны уехали с обеих квартир. Она прибралась в последний раз и передала ключи Эскерханову, как ее попросил Мухудинов. Эскерханов оставался на Веерной, 46 до 7 марта. В этот день в журнале консьержки записано: "Следственный комитет с СОБРом забрали бородатого чеченца. Остальные пропали неделю назад".

Ни Руслан, ни Артур Геремеевы, ни вообще кто бы то ни было из той компании, по словам консьержки, больше на Веерную, 46 не приходили.

Эпилог известен. В марте 2015 года некоторые СМИ сообщали, что Следственному комитету удалось допросить Геремеева как свидетеля, ради чего группа отправилась в чеченское село Джалка - родовое село Алимбека Делимханова, родного брата депутата Госдумы Адама Делимханова. Позже стало известно, что допрос не состоялся. По сообщениям в СМИ, село было окружено вооруженными людьми, а федеральные следователи опасались сопротивления. Примерно тогда же следствие стало указывать на Мухудинова как на того самого "Русика". Через пару недель журналисты сообщили, что, по их источникам, Геремеев улетел в Турцию, а охрана вокруг Джалки снята.