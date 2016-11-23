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Городская дума Нижнего Новгорода единогласно решила увековечить память убитого в феврале прошлого года Бориса Немцова, сообщает пресс-служба гордумы. На доме №134 по улице Агрономическая ему будет установлена мемориальная доска.

Глава города Иван Карнилин отметил, что в его адрес поступило множество обращений граждан об увековечении памяти первого нижегородского губернатора. "На данный момент прошло больше года после кончины Бориса Ефимовича, поэтому закон позволяет провести официальные мероприятия по увековечению его памяти", - отметил мэр.

Раиса Немцова, бывшая женой политика на протяжении 18 лет и не прервавшая с ним дружеских отношений до его гибели, назвала решение думы историческим. По ее мнению, несущественно, на каком именно из домов должна появиться памятная доска. "Мы жили на частных квартирах, и единственное место, где он был прописан, это дом на Агрономической. И дом его детства - на улице Крылова. Я не знаю, на каком именно, это не имеет особого значения. Его память, в принципе, увековечена уже. Единственное, что на государственном уровне этого не было", - сказала Немцова.

Немцов занимал пост губернатора Нижегородской области с 1991 по 1997 год.

Сопредседатель РПР-ПАРНАС Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. На месте его гибели стихийно возник мемориал. Люди приносили цветы, лампады, а также флаги и плакаты. Прозвучали предложения переименовать Большой Москворецкий мост в Немцов мост. Мемориал неоднократно подвергался нападениям.

В июле прошлого года ПАРНАС направил в Мосгордуму гарантийное письмо о том, что партия готова взять на себя все расходы, связанные с разработкой проекта памятной таблички и ее установкой на месте убийства Немцова. Однако комиссия Мосгордумы по монументальному искусству отклонила идею установить мемориальную доску Немцову.

13 сентября политик Дмитрий Гудков и журналист Тихоном Дзядко передали в мэрию Москвы обращение к главе городв Сергею Собянину об установке на Большом Москворецком мосту таблички в память о Немцове. Документ подписали более чем 30 тысяч человек. Собранные подписи заняли 724 листа.

В годовщину гибели Немцова в Ярославле на на доме на улице Трефолева с надписью была установлена памятная табличка с надписью "В этом доме жил Борис Немцов, гражданин и патриот России". Однако уже 15 марта табличку демонтировали. Инициатора ее установки, депутата областной думы Василия Цепенду, оштрафовали "за нарушение правил размещения информации". В мае Ленинский районный суд города Ярославля признал незаконным привлечение Цепенды к административной ответственности.