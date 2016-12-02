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На процессе по делу об убийстве Бориса Немцова обвинение довольно неожиданно завершило представление доказательств. Прокуроры опустили некоторые материалы обвинения, сконцентрировавшись на телефонном биллинге и видеозаписях. При этом намекнули, что нечто может всплыть на этапе дополнительного представления (после выступления защиты). Пока же, с одной стороны, материалов много, с другой - театральных эффектов в выступлениях прокуроров было не меньше, чем реальных доказательств. Итак, вот что есть пока по каждому из обвиняемых.

Непосредственно к факту убийства привязаны оказались трое: Дадаев, Анзор Губашев и Шаванов.

Анзор Губашев и Беслан Шаванов

1. Камеры наблюдения. Перед убийством на Красной площади, катке, возле ГУМа в камеры попадали два человека, похожие на Шаванова и Анзора Губашева. Их опознала на кадрах уборщица, часто бывавшая в обеих квартирах на Веерной, где жили или бывали почти все фигуранты дела. Понимая, что этого может оказаться недостаточно, прокуроры уже после окончания представления доказательств просили суд назначить дополнительную портретную экспертизу всех этих съемок на предмет идентификации снятой пары. Дадаева на кадрах нет, предположительно он ждал в машине, пока эти двое "вели" Немцова.



Двое возле ГУМа. Кадр камеры наблюдения

2. Телефонный биллинг. Неясно, чего тут больше - гордости следствия или везения. Следователи получили биллинг всех телефонов, находившихся в районе Красной площади с 9 вечера до полуночи в день убийства. Среди огромного количества данных обнаружился телефон, сделавший восьмисекундный звонок в момент убийства и практически с его места. Предположили, что он был в руке убийцы. Тот, кому звонили, был совсем рядом, ближе к Красной площади. Выяснилось, что оба номера в тот вечер проделали путь вслед за Борисом Немцовым и Дурицкой (синхронно с перемещениями Немцова вплоть до выстрелов на мосту).

Оба этих номера - "конспиративные": и трубки, и симки использовались только для звонков друг другу, а номера куплены "у метро" и зарегистрированы на несуществующих людей. Вычислить их владельцев было бы невозможно. Но со вторым номером (не тем, что находился в руках убийцы) вышла промашка. Один раз (24 февраля) симку с ним переставили в другую трубку (биллинг фиксирует не только телефонный номер, но и IMEI аппарата). В эту же трубку раньше, 6 декабря, вставлялась другая симка с номером, зарегистрированным на Шадида Губашева. В реальности, как выяснилось, этим номером пользовался не Шадид, а его брат Анзор (это подтвердили он сам и свидетели, номер под его именем занесен в несколько других телефонов). Кто пользовался обоими телефонами в момент убийства, неизвестно. Дадаева тут опять же не видно.

3. Автомобиль ЗАЗ-СЕНС TF698P. Есть не до конца убедительные показания, что его покупал в салоне Заур Дадаев. Камеры "Потока" дважды зафиксировали ЗАЗ-СЕНС, следующий за машиной Немцова. Кроме того, в предыдущие месяцы она несколько раз замечена стоящей вблизи немцовского дома.

Сразу после убийства в эту машину сел человек, выбежавший из-за снегоуборщика (предполагаемый убийца), и ее "поймали" камеры на съезде с моста и дальше, по пути к Трубниковскому переулку (в районе Нового Арбата), где ее и бросили. Там в камеры попала та же пара, что ходила по Красной площади (предположительно Шаванов и Анзор Губашев).

В машине найдены биологические следы Шаванова, обоих Губашевых, Дадаева. Дадаева - только на пассажирской двери, остальных - в разных местах. Там же на всех дверях найдены пороховые следы.

Заур Дадаев

1. Патроны, обнаруженные при обыске дома в Малгобеке (следствие не доказывало, что это дом Дадаева; по его утверждению, там живет его мать, а он жил на территории своей части в Грозном). Два из пяти найденных патронов сделаны на одном заводе и в один год (точнее определить не удалось) с двумя из шести гильз с места преступления. По гильзам с места убийства возникали процессуальные вопросы.

2. На руках Дадаева найдены микрочастицы продуктов выстрела. Дадаев настаивает, что по возвращении в Грозный 1 марта, увольняясь из органов, он перед сдачей "отстрелял" свой личный пистолет. Геннадий Гудков, давая показания как бывший полковник и член Комитета по безопасности Госдумы, заявил, что по правилам контрольный "отстрел" проводится не перед увольнением, а по графику и это делает не владелец, а специалисты. Проверки факта "отстрела" в деле нет.

3. В ночь убийства он приехал на Веерную вместе с Анзором Губашевым, Шавановым и неизвестным Джабраилом.

Шадид Губашев



Братья Губашевы

1. Трижды (29, 31 октября и 5 ноября 2014 года) биллинг обнаруживает Шадида Губашева поблизости от поселка "Бенилюкс", где находится загородный дом Немцова. Это может доказывать его участие в слежке за Немцовым. Адвокат предположил, что Шадид мог бывать там по работе: он возил грузы на КАМАЗе, а рядом с "Бенилюксом" расположены поселки "Шервуд" и "Ренессанс парк", где, возможно, велось строительство. Следствие это не проверяло.

2. Встречал в аэропорту Беслана Шаванова. Утверждает, что просто встретил незнакомого человека по просьбе друзей.

3. На одежде (куртка, свитер, кофта), найденной в его "БМВ" после задержания в Ингушетии, обнаружены пороховые микрочастицы. Кому принадлежит одежда, неизвестно.

4. Свидетели не видели его в квартирах на Веерной, но там найдены его биологические следы и зубная щетка.

Тамерлан Эскерханов

Периодически жил в принадлежащей Руслану Геремееву квартире на Веерной, 46, где остался после отъезда из Москвы всех остальных фигурантов и был задержан.

Биологические следы найдены в а/м ЗАЗ-СЕНС.

Хамзат Бахаев

1. Долгое время жил под Москвой в деревне Козино, снимая дом вместе с братьями Губашевыми.

2. На улице Ивана Франко, где живет его гражданская жена и где он иногда ночевал сам, однажды (26 февраля, в 9:45 утра) замечена а/м ЗАЗ-СЕНС. Биллинг зафиксировал его телефон в тот день на этой же улице в 16:50 и 21:30 вечера.

3. 1 марта в 18:25 его машина замечена у ж/д переезда станции "Внуково". В тот день в 20:00 из Внукова улетали Дадаев и Геремеев. Провожали их другие люди, Бахаев в аэропорту не был. Но через этот переезд может лежать дорога из аэропорта в Козино.

4. Часто разговаривал по телефону с Шадидом Губашевым.

5. В квартирах на Веерной не появлялся. Одна из главных свидетельниц - уборщица - говорит, что Анзор Губашев, однажды беседуя по телефону с неизвестным, произнес имя Хамзат.

Еще о фигурантах

Все фигуранты, вероятно, были знакомы друг с другом. Все, кроме Бахаева, бывали в квартирах на Веерной и часто разговаривали друг с другом по телефону.

В квартире Геремеева на Веерной, 46 найдена коробка от телефона. С этого телефона многократно связывались с другим, неизвестно кому принадлежавшим номером. Оба номера фиксировались рядом с жилищем Немцова (возможно, вторая пара "секретных телефонов").

Все фигуранты, кроме Эскерханова и Бахаева, после убийства (28 февраля - 3 марта) выехали на Кавказ.

В деле повсюду отсылы к Руслану Геремееву, как очевидно старшему по статусу среди описанных людей. Фигурируют и несколько неизвестных кавказцев, возможно, причастных к силовым ведомствам. Один из них, некий Джабраил, вернулся на Веерную, 46 вместе с А. Губашевым, Шавановым и Дадаевым в ночь после убийства.

Дадаев и Анзор Губашев сперва дали признательные показания, но потом от них отказались. Шадид Губашев дал показания на них, но тоже отказался. Эскерханов и Бахаев не признают вину.

Чего мы не увидели

1. Нет оружия преступления, четких доказательств, кто стрелял, и подробно описанной картины самого убийства.

2. Трех возможных свидетелей преступления - Анны Дурицкой; Евгения Молодых (он шел позади пары и якобы видел убийство издали, первым из посторонних оказался около трупа, его показания несколько не сходятся с рассказом Дурицкой); Сергея Будникова, водителя снегоуборщика, рядом с машиной которого и произошло убийство.

Возможно, они действительно не могут добавить ничего ценного, но отсутствие всех свидетелей в суде не может не вызывать вопросы и порождает самые замысловатые версии.

3. Не особо понятны роль и действия Эскерханова. С Бахаевым у обвинения совсем худо.

4. Не отработана роль Руслана Геремеева и некоторых персонажей, возникавших рядом с фигурантами в эти дни.



Руслан Геремеев (в центре) и Тамерлан Эскерханов (на переднем плане) в холле гостиницы "Украина"