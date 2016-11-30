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Сопредседатель РПР-ПАРНАС Борис Немцов незадолго до гибели получал угрозы в связи с политической деятельностью, но опасался только одного человека - главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил друг погибшего политика Илья Яшин на процессе об убийстве Немцова, сообщает корреспондент "Граней".
"Мы много обсуждали безопасность. Всерьез он опасался только одного человека - Рамзана Кадырова, - сказал Яшин. - Немцов считал Кадырова бандитом, говорил, что его окружение не подчиняется никаким законам".
По словам Яшина, Немцов был постоянным объектом угроз, и все они были связаны с политической и профессиональной деятельностью. "Немцов был и объектом хулиганских нападений. Кинули в Ярославле яйцо, сбросили у дома на машину унитаз" - отметил Яшин. - Еще раз, нодовцев и нашистов Немцов считал хулиганами, но угрозы жизни оппозиционерам он ждал только от Кадырова".
Последний раз Яшин и Немцов обсуждали риски, связанные с критикой главы Чечни в августе-сентябре 2014 года. "Он тогда опубликовал видео, где изображены представители чеченских силовых структур, которые пересекают границу с Украиной, - рассказал Яшин. - Немцов тогда сказал, что Кадыров такого не любит, могут быть проблемы".
"В конце 2014 года он полушутя говорил, что какие-то люди, кажется, за ним ходят. Я сказал, что это паранойя, наверное", - рассказал Яшин.
В понедельник Кадыров обвинил в убийстве Немцова его друзей. "Немцов никогда не был моим личным врагом или другом. Наши пути не пересекались. Он сделал себя врагом России - моей страны. Но сегодняшней России и нужен был такой враг: за Немцовым никто не стоял, у него осталась только болтология. Зная, что от Бориса Ефимовича больше нет пользы, его друзья решили одним залпом убрать двоих: застрелив Немцова, устранить Кадырова. Но со мной ничего у них не получилось", - сказал Кадыров.
3 октября в Московском окружном военном суде начались слушания по существу дела об убийстве Немцова, застреленного на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Подсудимые отказались признать вину.
В деле пять обвиняемых - Заур Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Каждому из них вменены пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Уголовное преследование еще одного фигуранта - Беслана Шаванова, погибшего в марте 2015 года при задержании в Грозном, - прекращено в связи с его смертью, то есть по нереабилитирующему основанию.
В отдельное производство выделено дело против кадыровца Руслана Мухудинова, которого обвинение называет заказчиком и организатором убийства, а также "иных неустановленных лиц".
Как утверждается, в конце сентября 2014 года Мухудинов и "иные лица" предложили пятерым обвиняемым и Шаванову убить Немцова, пообещав за это не меньше 15 миллионов рублей. Те приняли предложение. Дадаев и Шаванов, так же как и Мухудинов, служили в кадыровском батальоне внутренних войск "Север". Эскерханов - бывший сотрудник милиции в Чечне.
В суде по делу об убийстве Бориса Немцова важные показания дала домработница Зарина Исоева. Она убиралась в двух квартирах на Веерной, где жили обвиняемые. Платил ей замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев. Незадолго до убийства он пригрозил "сломать ноги" Исоевой за любопытство. Дарья Костромина восстанавливает хронологию по показаниям свидетелей и кадрам с видеокамер.
Нестыковки, косяки следствия, сомнительные показания - суд по делу об убийстве Бориса Немцова подпитывает самые фантастические версии. Реальные ли исполнители на скамье подсудимых? Прояснилась ли картина убийства? Дмитрий Борко подводит предварительные итоги процесса: на какие вопросы получены ответы, а где версия следствия трещит.