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Сопредседатель РПР-ПАРНАС Борис Немцов незадолго до гибели получал угрозы в связи с политической деятельностью, но опасался только одного человека - главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил друг погибшего политика Илья Яшин на процессе об убийстве Немцова, сообщает корреспондент "Граней".

"Мы много обсуждали безопасность. Всерьез он опасался только одного человека - Рамзана Кадырова, - сказал Яшин. - Немцов считал Кадырова бандитом, говорил, что его окружение не подчиняется никаким законам".

По словам Яшина, Немцов был постоянным объектом угроз, и все они были связаны с политической и профессиональной деятельностью. "Немцов был и объектом хулиганских нападений. Кинули в Ярославле яйцо, сбросили у дома на машину унитаз" - отметил Яшин. - Еще раз, нодовцев и нашистов Немцов считал хулиганами, но угрозы жизни оппозиционерам он ждал только от Кадырова".

Последний раз Яшин и Немцов обсуждали риски, связанные с критикой главы Чечни в августе-сентябре 2014 года. "Он тогда опубликовал видео, где изображены представители чеченских силовых структур, которые пересекают границу с Украиной, - рассказал Яшин. - Немцов тогда сказал, что Кадыров такого не любит, могут быть проблемы".

"В конце 2014 года он полушутя говорил, что какие-то люди, кажется, за ним ходят. Я сказал, что это паранойя, наверное", - рассказал Яшин.

В понедельник Кадыров обвинил в убийстве Немцова его друзей. "Немцов никогда не был моим личным врагом или другом. Наши пути не пересекались. Он сделал себя врагом России - моей страны. Но сегодняшней России и нужен был такой враг: за Немцовым никто не стоял, у него осталась только болтология. Зная, что от Бориса Ефимовича больше нет пользы, его друзья решили одним залпом убрать двоих: застрелив Немцова, устранить Кадырова. Но со мной ничего у них не получилось", - сказал Кадыров.

3 октября в Московском окружном военном суде начались слушания по существу дела об убийстве Немцова, застреленного на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Подсудимые отказались признать вину.

В деле пять обвиняемых - Заур Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Каждому из них вменены пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Уголовное преследование еще одного фигуранта - Беслана Шаванова, погибшего в марте 2015 года при задержании в Грозном, - прекращено в связи с его смертью, то есть по нереабилитирующему основанию.

В отдельное производство выделено дело против кадыровца Руслана Мухудинова, которого обвинение называет заказчиком и организатором убийства, а также "иных неустановленных лиц".

Как утверждается, в конце сентября 2014 года Мухудинов и "иные лица" предложили пятерым обвиняемым и Шаванову убить Немцова, пообещав за это не меньше 15 миллионов рублей. Те приняли предложение. Дадаев и Шаванов, так же как и Мухудинов, служили в кадыровском батальоне внутренних войск "Север". Эскерханов - бывший сотрудник милиции в Чечне.