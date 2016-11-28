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Также: Чечня, Война, Россия, Общество, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров, Борис Немцов

новость Он знает, кто убил

Кадыров обвинил оппозицию в убийстве Немцова
28.11.2016
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
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Рамзан Кадыров обвинил в убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова его друзей. Об этом глава Чечни заявил в интервью ТАСС.

"Немцов никогда не был моим личным врагом или другом. Наши пути не пересекались. Он сделал себя врагом России - моей страны. Но сегодняшней России и нужен был такой враг: за Немцовым никто не стоял, у него осталась только болтология. Зная, что от Бориса Ефимовича больше нет пользы, его друзья решили одним залпом убрать двоих: застрелив Немцова, устранить Кадырова. Но со мной ничего у них не получилось", - сказал Кадыров.

При этом глава Чечни заявил, что готов "в любой момент" дать показания по делу об убийстве Немцова. "Но для начала мне должны прислать официальную повестку", - отметил Кадыров.

Глава Чечни заявил, что российская оппозиция "выдохлась" и назвал ее представителей врагами России. "Они болтуны. Такие бесстыжие люди. Без чести, без совести, без Родины. Все, что им нужно, и дальше продавать интересы государства. За тридцать жалких сребреников, - сказал Кадыров. - Придет время, народ сам будет гонять этих людишек, как бродячих собак, из региона в регион. Даже родственники отвернутся, чтобы не позорили фамилию".

Кроме того, Кадыров заявил, что никогда не признавался в убийстве российских солдат. "Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в Сеть. Их тиражируют, прекрасно зная: это наглая ложь", - сказал он. По словам главы Чечни, он вместе со своим отцом Ахматом Кадыровым, напротив, спасал от расправы пленных федералов.

В чеченских войнах Кадыров обвинил запад. "Да, в начале 90-х многие люди в Чечне хотели независимости, верили словам Дудаева, Удугова, Басаева, Масхадова, не знали, что их направляли враги, которые мечтали о гибели России и использовали наш народ как пушечное мясо.И министр обороны Грачев специально бросил на территорию республики арсеналы с оружием, чтобы заманить нас в ловушку", - отметил он.

"Америка с Европой мечтают чужими руками расшатать наше государство. Будь их воля, превратили бы Россию в сплошной Алеппо. Зря стараются. Ничего не получится", - заявил глава Чечни. По словам Кадырова, 20 лет назад враги послали в Чечню провокаторов. "Я говорю вам про террористов из 51 страны, приехавших в Чечню, про предателей, мечтавших погубить Россию как суверенное государство, про шайтанов внутри республики, плясавших под дудку Запада, всех этих ходорковских, березовских и прочих", - сказал он.

Кадыров неоднократно называл оппозиционеров "врагами народа". 2 марта глава Чечни заявил, что представители несистемной оппозиции представляют угрозу экономической, политической, общественной и военной безопасности России. "Перед ними поставлена задача расшатать ситуацию в стране изнутри, поднять население, спровоцировать уличные акции, попытаться вынудить применить силу, отвлечь все внимание руководства страны от внешнеполитических задач, заставить Кремль отказаться от участия в решении мировых проблем", - сказал чеченский лидер.

14 апреля во время "прямой линии" президент Владимир Путин заявил, что резкие высказывания Кадырова об оппозиции объясняются, в частности, его прошлым. "Вы понимаете, что это за люди? Я уж не говорю о том, что это Кавказ, люди горячие. И становление этих людей как людей, занимающихся государственной работой на высоком политическом уровне, тоже идет непросто. Мы все люди, и мы все из своего собственного прошлого", - сказал Путин. Президент напомнил, что Кадыров начинал с того, что воевал на стороне сепаратистов. Однако потом он пришел к выводу, что региону лучше с Россией, отметил Путин.

"Надеюсь, что и руководитель Чечни, и другие руководители регионов будут осознавать уровень и степень своей ответственности и перед людьми, которые живут на их территории, и перед Россией в целом", - сказал Путин. Президент отметил, что лично обсуждал с Кадыровым этот вопрос.

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28.11.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Шайтан-борьба

Илья Мильштейн, 18.01.2016

Путин развязал вторую чеченскую войну. При этом чеченцы поголовно голосуют за Путина, а руководство республики ведет ожесточенные дискуссии с противниками российского президента. Объявляя их "врагами народа", "национал-предателями", "карманными проплаченными марионетками", "деятелями-шайтанами" и еще по-всякому.

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