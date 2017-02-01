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Также: Акции протеста, Россия, Политика, Регионы, Общество | Персоны: Борис Немцов, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза младший, Михаил Шнейдер, Людмила Алексеева, Лев Рубинштейн, Лев Пономарев, Лия Ахеджакова, Алексей Навальный, Владимир Мирзоев, Дмитрий Быков, Ирина Прохорова, Владимир Рыжков, Лев Гудков, Геннадий Гудков

новость Организаторы марша памяти Немцова обратились к Собянину с открытым письмом

01.02.2017
Марш памяти Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
Марш памяти Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
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Владимир Кара-Мурза, Михаил Шнейдер и Илья Яшин передали в мэрию Москвы письмо на имя главы города Сергея Собянина о намерении провести 26 февраля Марш Бориса Немцова. Об этом на своей странице сообщает Яшин.

"Мы намерены пройти шествием по тому же маршруту, по которому шли 1 марта 2015 года, через день после убийства Бориса – от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост - с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его гибели, - говорится в документе. - Официальное уведомление будет подано в мэрию Москвы в установленные законом сроки".

Под письмом стоят подписи Людмилы Алексеевой, Льва Рубинштейна, Льва Пономарева, Лии Ахеджаковой, Алексея Навального, Владимира Мирзоева, Дмитрия Быкова, Ирины Прохоровой, Владимира Рыжкова, Дмитрия и Геннадия Гудковых и многих других.

"Цель документа - заранее проинформировать градоначальника и его подчиненных о готовящейся массовой акции демократической оппозиции. Чиновники часто ссылаются на недостаток времени, чтобы подготовить центр города к таким мероприятиям. На этот раз времени будет достаточно. Мы добиваемся согласования Марша с центре Москвы. Мы имеем такое право - и оно должно быть реализовано", - писал накануне Яшин.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.1 марта не менее 50 тысяч человек приняли участие в московском марше памяти Немцова. Плотная толпа заполнила все пространство набережной ( Видео ВИДЕО). Акции памяти политика прошли и в других городах.

В прошлом году правительство Москвы отклонило намеченный организаторами марша памяти Бориса Немцова маршрут, совпадавший с прошлогодним, и предложило провести шествие по бульварам. Организаторы приняли это предложение. В годовщину гибели Немцова акции его памяти прошли во многих городах. Однако в ряде регионов власти отказывались согласовывать памятные мероприятия. Их участников задерживали. В Кемерово троих активистов арестовали на 10 суток.

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01.02.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Прошедшие и настоящее

Илья Мильштейн, 29.02.2016

Но все-таки десятки тысяч в одной Москве прошли по центру, и многие из них потом возложили цветы, свечи, портреты, плакаты на Немцовом мосту. Это капля в море озлобленных, замороченных, закошмаренных, равнодушных. Это немало для страны, провалившейся в болото, выпавшей из истории. Это нормально, если смотреть на Россию глазами Бориса Немцова.
Московский марш в годовщину убийства. Фото: Грани.Ру

ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕМЦОВА

27.02.2016

Десятки тысяч москвичей вышли на марш по бульварам памяти Бориса Немцова. В годовщину убийства политика акции прошли по всей России. Власти действовали как обычно: угрозы, задержания, акты цензуры. В нескольких городах акции были сорваны.
Марш памяти Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру

1 МАРТА. МАРШ ПАМЯТИ БОРИСА НЕМЦОВА

01.03.2015

В Москве прошло многотысячное шествие от Китай-города к месту убийства Бориса Немцова на Москворецком мосту. Во главе колонны его участники несли плакат "Герои не умирают" и "Эти пули - в каждого из нас". В Петербурге тоже прошло траурное шествие. В обоих городах были задержания. Хроника траурных акций 1 марта.

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