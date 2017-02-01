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Владимир Кара-Мурза, Михаил Шнейдер и Илья Яшин передали в мэрию Москвы письмо на имя главы города Сергея Собянина о намерении провести 26 февраля Марш Бориса Немцова. Об этом на своей странице сообщает Яшин.

"Мы намерены пройти шествием по тому же маршруту, по которому шли 1 марта 2015 года, через день после убийства Бориса – от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост - с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его гибели, - говорится в документе. - Официальное уведомление будет подано в мэрию Москвы в установленные законом сроки".

Под письмом стоят подписи Людмилы Алексеевой, Льва Рубинштейна, Льва Пономарева, Лии Ахеджаковой, Алексея Навального, Владимира Мирзоева, Дмитрия Быкова, Ирины Прохоровой, Владимира Рыжкова, Дмитрия и Геннадия Гудковых и многих других.

"Цель документа - заранее проинформировать градоначальника и его подчиненных о готовящейся массовой акции демократической оппозиции. Чиновники часто ссылаются на недостаток времени, чтобы подготовить центр города к таким мероприятиям. На этот раз времени будет достаточно. Мы добиваемся согласования Марша с центре Москвы. Мы имеем такое право - и оно должно быть реализовано", - писал накануне Яшин.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.1 марта не менее 50 тысяч человек приняли участие в московском марше памяти Немцова. Плотная толпа заполнила все пространство набережной ( ВИДЕО). Акции памяти политика прошли и в других городах.

В прошлом году правительство Москвы отклонило намеченный организаторами марша памяти Бориса Немцова маршрут, совпадавший с прошлогодним, и предложило провести шествие по бульварам. Организаторы приняли это предложение. В годовщину гибели Немцова акции его памяти прошли во многих городах. Однако в ряде регионов власти отказывались согласовывать памятные мероприятия. Их участников задерживали. В Кемерово троих активистов арестовали на 10 суток.