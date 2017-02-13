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В столичную мэрию подана заявка на проведение 26 февраля Марша памяти Бориса Немцова. Об этом в своем твиттере написал член оргкомитета акции Илья Яшин.
Заявленная численность участников - до 30 тысяч человек. Маршрут пройдет от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост, где был застрелен Немцов. По этому же маршруту прошел первый марш памяти политика в 2015 году.
В начале февраля организаторы Марша передали в мэрию Москвы письмо на имя главы города Сергея Собянина. "Мы намерены пройти шествием по тому же маршруту, по которому шли 1 марта 2015 года, через день после убийства Бориса - от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост - с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его гибели", - говорилось в документе.
Под письмом стоят подписи Людмилы Алексеевой, Льва Рубинштейна, Льва Пономарева, Лии Ахеджаковой, Алексея Навального, Владимира Мирзоева, Дмитрия Быкова, Ирины Прохоровой, Владимира Рыжкова, Дмитрия и Геннадия Гудковых и многих других.
"Цель документа - заранее проинформировать градоначальника и его подчиненных о готовящейся массовой акции демократической оппозиции. Чиновники часто ссылаются на недостаток времени, чтобы подготовить центр города к таким мероприятиям. На этот раз времени будет достаточно. Мы добиваемся согласования Марша с центре Москвы. Мы имеем такое право - и оно должно быть реализовано", - писал Яшин.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.1 марта не менее 50 тысяч человек приняли участие в московском марше памяти Немцова. Плотная толпа заполнила все пространство набережной ( ВИДЕО). Акции памяти политика прошли и в других городах.
В 2016 году правительство Москвы отклонило намеченный организаторами маршрут, совпадавший с прошлогодним, и предложило провести шествие по бульварам. Организаторы приняли это предложение.
В годовщину гибели Немцова акции его памяти прошли во многих городах. Однако в ряде регионов власти отказывались согласовывать памятные мероприятия. Их участников задерживали. В Кемерово троих активистов арестовали на 10 суток.
Но все-таки десятки тысяч в одной Москве прошли по центру, и многие из них потом возложили цветы, свечи, портреты, плакаты на Немцовом мосту. Это капля в море озлобленных, замороченных, закошмаренных, равнодушных. Это немало для страны, провалившейся в болото, выпавшей из истории. Это нормально, если смотреть на Россию глазами Бориса Немцова.
Десятки тысяч москвичей вышли на марш по бульварам памяти Бориса Немцова. В годовщину убийства политика акции прошли по всей России. Власти действовали как обычно: угрозы, задержания, акты цензуры. В нескольких городах акции были сорваны.
В Москве прошло многотысячное шествие от Китай-города к месту убийства Бориса Немцова на Москворецком мосту. Во главе колонны его участники несли плакат "Герои не умирают" и "Эти пули - в каждого из нас". В Петербурге тоже прошло траурное шествие. В обоих городах были задержания. Хроника траурных акций 1 марта.